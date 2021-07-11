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3.1 مليار دولار عجز الميزان التجاري خلال ابريل الماضي

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3.1 مليار دولار عجز الميزان التجاري خلال ابريل الماضي 3.1 مليار دولار عجز الميزان التجاري خلال ابريل الماضي

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اعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تراجع قيـمة العجــز فى الميـزان التجــارى ليصل إلى 3.1 مليــار دولار خـــلال شهر أبريل 2021 مقابل 3.5 مليـار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبــة انخفاض قدرها 13.3 ٪.

وأشار الجهاز الي ارتفاع قيمـة الصــادرات بنسبـة 47.4٪ حيـث بلغـت 2.84 مليــار دولار خـلال شهــر أبريل 2021 مقابل 1.93 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى إرتفاع قيمة صادرات بعض السـلع وأهـــمها: (أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 77.2 ٪، فواكه طازجه بنسبة 60.2 ٪، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 12.0 ٪).

بينما انخفضت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر أبريل 2021 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمهــا (اسمده بنسبه 29.9 ٪ ، منتجات مسطحه بالدرفلة من حديد او صلب بنسبة 10.9 % ، بطاطس بنسبة 37.2 ٪ ، سكر مكرر بنسبة 39.7 ٪ ).
وأشار الجهاز الي ارتفاع قيمـة الـــواردات بنسبــة 8.1 ٪ حــيث بلغـــت 5.92 مليار دولار خـلال شهر أبريل 2021 مقابل 5.47 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق
ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة واردات بعض السلع وأهمها:

(سيارات ركوب بنسبة 58.9 ٪ ، خامات الحديد ومركزاتها بنسبة 58.6٪ , لدائن باشكالها الاوليه بنسبه 27.2 %).
بينما انخفضت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر أبريل2021 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهــمها: (مواد اوليه من حديد او صلب بنسبة 4.4 ٪، قمح بنسبة 7.4 ٪ , ادوية ومحضرات صيدله بنسبة 6.3٪ ، مواد كيماويه عضويه وغير عضويه بنسبــة 6.3 ٪).

المصرى اليوم

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