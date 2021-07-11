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وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف باستمرار جهود ضبط الأسواق ومواجهة صور الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار ومحاولات احتكار السلع الأساسية خاصة التي يزداد عليها الطلب موسميا موجها بتكثيف حملات التموين وأن تمتد لتصل إلى كل المدن والقرى بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة لجمهور المواطنين،على أن تشمل تلك الحملات المخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، وتضم كافة الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإجراءات رادعة وفقا للقانون.



جاء ذلك خلال مناقشته لتقريرعرضه المهندس وصفى عبدالله وكيل وزارة التموين، بشأن جهود ونتائج الحملات التفتيشية التي نفذتها المديرية في الفترة من 4 يوليو وحتى 10 يوليو الجاري، بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق،حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، وضمن خطة استعدادات استقبال عيد الأضحى المبارك

تضمن التقرير الإشارة إلى أن الحملات التي تم تنفيذها على مدار تلك الفترة، أسفرت عن ضبط 88 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية، بواقع 15 محضرا لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات،و9 محضرا لإنتاج خبز ناقص الوزن، 20 محضرا لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، و21 محضرا لتدني مستوى نظافة أدوات العجين، و3 محاضر للتصرف في 14 جوال دقيق مدعم، 14 محاضر لعدم صرف بون للمواطنين،ومحضرا لعدم الاحتفاظ بميزان حساس،ومحضرا للتوقف عن العمل خلال المواعيد الرسمية،و 3 محاضر لعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات، ومحضرا لعدم وجود ماكينة صرف.

فيما تم المرور على البدالين التموينيين للتأكد من صرف المقررات التموينية بالأسعار والكميات المقررة، حيث تم صرف المقررات التموينية للبدالين بنسبة 50% من الكميات المربوطة على التجارمن قبل الشركة المصرية لتجارة الجملة،في حين تم تحرير 5 مخالفات عدم الإعلان عن أسعار المواد التموينيةو 3 مخالفات عدم حمل شهادة صحية صادرة من مديرية الصحة بخلوه من الأمراض المعدية

كما أسفرت الحملات اليومية التي تقوم بها المديرية وإدارتها الفرعية لمراقبة الأسواق عن تحرير 9 محاضرلعدم الإعلان عن الأسعار في الأنشطة المختلفة، و7 محاضر لعدم حمل شهادات صحية،و 3محاضر لمنشآت تمارس أنشطة تجارية بدون ترخيص،و4 محاضر لجزارين لعرضهم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية وبيعها وتم التحفظ على 200 كجم منها، ومحضرين لجزارين لعدم تغطية اللحوم بالشاش الأبيض، كما تم ضبط أحد تجار الدقيق وقيامه بتجميع 9 أجولة دقيق بلدى مدعم لإعادة بيعه بالسوق السوداء.

في حين تم تحرير 7 محاضرلمستودعات بوتاجاز مغلق وعدم مزاولة النشاط في مواعيد العمل الرسمية، فضلا عن تحرير 6 محاضر لعدم الإعلان عن أسعار استبدال أسطوانات البوتاجاز وعدم الإعلان عن اسم المدير المسؤول والعاملين بالمستودع، بينما تم الانتهاء من إجراء المعاينة المبدئية لعدد 12 متقدما لمشروع جمعيتي «مبادرة حياة كريمة» تمهيدا للمعاينات النهائية ودخولها الخدمة

وفي ملف الغش التجاري تم سحب 3 عينات لمواد غذائية من الأسواق وإرسالها إلى المعامل المختصة لإصدار التقرير اللازم عن مطابقتها للمواصفات القياسية وصلاحيتها للاستخدام، كما تم تحرير 3 محاضر غش تجاري لتجار مواد غذائية لحيازتهم وعرضهم سلع صدر بشأنها تقرير مصلحة الكيمياء بعدم مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية،فيما تم تحرير محضرا لأحد مصانع المخللات غير المرخصة، حيث تم ضبط 53 طنا من المخللات المتنوعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم التحفظ على المضبوطات وإغلاق المصنع واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي إطار الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى المبارك والتيسير على المواطنين في توفير احتياجاتهم من السلع خلال عيد الأضحى تم التوسع في إقامة شوادرومنافذ بيع اللحوم البلدية والمجمدة وطرحها للمواطنين بأسعار مناسبة وزيادة المعروض منها لمواجهة الاستهلاك المتزايد وذلك ضمن مبادرة المحافظة «أضحى مبارك»حيث تم افتتاح معرض بيع اللحوم والسلع الغذائية بحديقة النصر بمدينة بني سويف العاصمة، وجار التنسيق بين الوحدات المحلية والجهات المعنية لافتتاح معارض مماثلة بباقى المدن والمراكز

وتستمر مبادرة شباب الخير بجميع أنحاء المحافظة والتي تهدف إلى توفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة في المناطق الأكثر احتياجا بالقرى والتوابع وذلك من خلال سيارات متنقلة،حيث تم عقد بروتوكول مع إحدى شركات السلع الغذائية لتوريد السلع بالشكل والجودة والسعر المناسب للمواطنين وتم توزيع السيارات التابعة للمبادرة على جميع مراكز وقرى بني سويف تحت إشراف الطب البيطري ورؤساء المدن والوحدات المحلية.