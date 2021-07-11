محافظ قنا يتفقد أعمال المشروع القومي لتبطين وتأهيل الترع بمركز الوقف

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قام اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، بجولة تفقدية لمتابعة أعمال التبطين والتدبيش بجنابية ترعة المراشدة التابعة لمركز الوقف بطول ٧ كيلو متر ضمن المشروع الذي يجري تنفيذه ضمن خطة وزارة الموارد المائية والري، وذلك برفقه المهندس صبري مختار وكيل وزارة الري بقنا وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

استمع محافظ قنا لشرح تفصيلي لأعمال التبطين التي تجري بمركز الوقف، حيث يجري تنفيذ تبطين وتدبيش العملية الأولى بطول ٣٣ كيلو و١٠٠ متر بتكلفة إجمالية بلغت ٩٣ مليون جنيه وتشمل ترع ( المراشدة- الحبل- الوقف- النجاجرة- الكسارنة- السنابسة).

محافظ قنا يتابع تبطين الترع بقنا

ووجه محافظ قنا بتكثيف الأعمال للإنتهاء وفقًا للجدول الزمنى المحدد، مشدداً على القائمين بتنفيذ الأعمال بمراعاة الاشتراطات الفنية في التنفيذ للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

قال وكيل وزارة الموارد المائية والري، إنه يجري إصدار أمر إسناد لتنفيذ أعمال التبطين لترع ( الرنان- بهيج- عامر- الروكة- القلمينا- محجر دندرة) بطول ١٨ كيلو متر بتكلفة إجمالية ٧٤ مليون جنيه بتمويل من وزارة الري، كما يجري تنفيذ ٢ كوبري على ترعة وجنابية بتكلفة ٣ مليون و٥٠٠ الف جنيه بتمويل من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر