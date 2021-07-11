أخبار عاجلة

توفيق السيد: ركلة جزاء الأهلي أمام الإنتاج «صحيحة».. وأيمن أشرف كان يستحق «الطرد» -
الداخلية تبحث عن ناشر فيديو خطف الأطفال في الشيخ زايد -
«أتمنى أن تخرج منه بسلام».. لميس الحديدي تعلق على الوضع في تونس -
الرئاسة التونسية: قيس سعيد علق عمل البرلمان لمدة 30 يومًا -
«ثقافة النواب» ترفض إقامة محطة معالجة صرف على تل البلامون الأثري بالدقهلية (فيديو) -
رضا عبد العال: الأهلي لا يستحق الفوز على الإنتاج.. والحكم أهداه نقاط المباراة -
موسيماني: هدف والتر بواليا أمام الإنتاج الحربي «هدية من الله» (فيديو) -
الأهلي والإنتاج الحربي.. كشري يشن هجومًا على محمد معروف: «حكم ظالم» (فيديو) -
رئيس لجنة الحكام: أرفض التعليق على الحالات التحكيمية بالدوري.. وأدعم «المصريين» -
مصطفى البدري: هدفي في الأهلي جملة متفق عليها.. وسنقاتل للبقاء في الممتاز -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

محافظ قنا يتفقد أعمال المشروع القومي لتبطين وتأهيل الترع بمركز الوقف

Print

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، بجولة تفقدية لمتابعة أعمال التبطين والتدبيش بجنابية ترعة المراشدة التابعة لمركز الوقف بطول ٧ كيلو متر ضمن المشروع الذي يجري تنفيذه ضمن خطة وزارة الموارد المائية والري، وذلك برفقه المهندس صبري مختار وكيل وزارة الري بقنا وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

استمع محافظ قنا لشرح تفصيلي لأعمال التبطين التي تجري بمركز الوقف، حيث يجري تنفيذ تبطين وتدبيش العملية الأولى بطول ٣٣ كيلو و١٠٠ متر بتكلفة إجمالية بلغت ٩٣ مليون جنيه وتشمل ترع ( المراشدة- الحبل- الوقف- النجاجرة- الكسارنة- السنابسة).

محافظ قنا يتابع تبطين الترع بقنا

ووجه محافظ قنا بتكثيف الأعمال للإنتهاء وفقًا للجدول الزمنى المحدد، مشدداً على القائمين بتنفيذ الأعمال بمراعاة الاشتراطات الفنية في التنفيذ للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

قال وكيل وزارة الموارد المائية والري، إنه يجري إصدار أمر إسناد لتنفيذ أعمال التبطين لترع ( الرنان- بهيج- عامر- الروكة- القلمينا- محجر دندرة) بطول ١٨ كيلو متر بتكلفة إجمالية ٧٤ مليون جنيه بتمويل من وزارة الري، كما يجري تنفيذ ٢ كوبري على ترعة وجنابية بتكلفة ٣ مليون و٥٠٠ الف جنيه بتمويل من برنامج التنمية المحلية بصعيد

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
رئيس لجنة الحكام: أرفض التعليق على الحالات التحكيمية بالدوري.. وأدعم «المصريين»

رئيس لجنة الحكام: أرفض التعليق على الحالات التحكيمية بالدوري.. وأدعم «المصريين»

منتخب مصر لكرة اليد والدنمارك بث مباشر فى اولمبياد طوكيو 2020

منتخب مصر لكرة اليد والدنمارك بث مباشر فى اولمبياد طوكيو 2020

كويكا تعمل على دعم المساواة بين الجنسين في مصر

كويكا تعمل على دعم المساواة بين الجنسين في مصر

كيف احتلت مصر المرتبة الثالثة بين أفضل اقتصاديات الشرق الأوسط؟.. مُحللة تُجيب

كيف احتلت مصر المرتبة الثالثة بين أفضل اقتصاديات الشرق الأوسط؟.. مُحللة تُجيب