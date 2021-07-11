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باحث بـ«طب قناة السويس» يشارك في التجارب السريريه لعلاج هولندى مضاد لكورونا

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باحث بـ«طب قناة السويس» يشارك في التجارب السريريه لعلاج هولندى مضاد لكورونا باحث بـ«طب قناة السويس» يشارك في التجارب السريريه لعلاج هولندى مضاد لكورونا

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أعرب الدكتور أحمد زكي رئيس جامعة قناة السويس عن سعادته البالغة لمشاركة باحث الجامعة ا الدكتور أحمد عبدالله المدرس المساعد بقسم الصدر بكلية الطب المشاركه في التجارب السريريه لعلاج هولاندى جديد لمضاعفات كوفيد 19 وهى الدراسه التي نشرت في مجلة Lancet الطبيه (IF= 79).

جاء ذلك في اطار الدعم المتواصل من الدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس لكافة الباحثين بجامعة القناة ومتابعة مستمره للمبعوثين منهم إلى الخارج
كما حرصت الدكتورة ماجدة هجرس نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث على تقديم التهنئة للباحث مؤكده أن مبعوثي جامعة القناة دائما سفراء مشرفين لجامعتنا بكافة المحافل الدولية مؤكده أن مكتب المبعوثين العائدين بقطاع الدراسات العليا والبحوث تحرص على متابعة مبعوثيها والتواصل معهم باستمرار.

وأشارت هجرس إلى أن البحث الذي شارك به الدكتور أحمد عبدالله يتناول استخدام عقار الايماتنيب كعقار تجريبي لعلاج متلازمة الفشل التنفسي الحاد الناتجه عن الاصابه بعدوى المستجد..
وتابعت نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن الدراسه السريريه التي تم تجربتها على ٤٠٠ مريض كورونا من الحاله الشديدة في ١٣ مستشفى هولندي أسفرت عن تقليل عدد الوفيات بنسبة ٩٢٪ وتقليل ايام تواجد المريض على جهاز التنفس الصناعي بالاضافه لتقليل عدد ايام العناية المركزه.. ينصح باعادة التجربه على عدد اكبر من المصابين لتأكيد فاعلية العقار.
جدير بالذكر أن أصداء التجربة قد شهدت إهتمام إعلاني كبير حيث استضاف برنامج تستطيع الدكتور أحمد للحديث عن هذا الانجاز الكبير.

المصرى اليوم

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