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الصحة الفلسطينية : حالتا وفاة و53 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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الصحة الفلسطينية : حالتا وفاة و53 إصابة جديدة بفيروس كورونا الصحة الفلسطينية : حالتا وفاة و53 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية د. مي الكيلة، يوم الأحد، أن نسبة التعافي من فيروس «كورونا» في فلسطين بلغت 98.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.5%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة، في تقريرها اليومي عن حالة الوباء في الأراضي الفلسطينية إلى تسجيل وفاتان و53 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»

ولفتت وزيرة الصحة، إلى وجود 5 مرضى في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام «كورونا» في المستشفيات 13 مريضاً.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي 541،673 بينهم 389,189 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

المصرى اليوم

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