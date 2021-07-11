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صحة غزة: تسجيل 45 إصابة جديدة بـ«كورونا» خلال 24 ساعة

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صحة غزة: تسجيل 45 إصابة جديدة بـ«كورونا» خلال 24 ساعة صحة غزة: تسجيل 45 إصابة جديدة بـ«كورونا» خلال 24 ساعة

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أعلنت صحة غزة يوم الأحد، عن تسجيل (45) حالة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية بالقطاع.

وقالت صحة غزة، خلال موجز التقرير اليومي لـ فيروس كورونا في قطاع غزة، إنّها أجرت 410 فحوص مخبرية خلال الـ24 ساعة الماضية، حيثُ سجلت (45) إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأكدت الصحة تعافي 214 حالة جديدة من مصابي ، وإجمالي تراكمي للمصابين 115201 إصابة، بينما بلغ إجمالي الحالات النشطة 1514 حالة.

وذكرت الصحة أن اجمالي المتعافين 112612حالة، بينما إجمالي الوفيات 1075 حالة وفاة، في حين أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 44 حالة.

وبينت الصحة أن إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 29 حالة.

وحول التطعيمات، ذكرت الصحة في تقريرها، أن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 207200 جرعة، بينما إجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح 88563 شخصا.

المصرى اليوم

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