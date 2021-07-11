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محافظ قنا يتفقد مجمع خدمات المراشده التابع لمبادرة «حياة كريمة»

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تفقد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا مجمع الخدمات بقرية المراشدة التابعة لمركز الوقف ضمن المشروع القومى لتنمية قري الريف المصري بمبادرة حياه كريمة، رافقه الدكتور علاء شاكر مدير وحدة برنامج التنمية المحلية بصعيد بمحافظة قنا وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

أوضح محافظ قنا أن مجمع الخدمات يقع على مساحة ٢٥٠٠ م٢ منها ٦٠٠ م٢ مباني ويحتوى على جميع الخدمات التي يحتاجها المواطنين في مكان واحد ويتضمن مكاتب للوحدة المحليه والتضامن الاجتماعي والبريد والسجل التجاري والشهر العقارى والأحوال المدنية وتأمينات ومركز تكنولوجي، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وخاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

مجمع الخدمات بقرية المراشدة بقنا

المصرى اليوم

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