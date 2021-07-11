أخبار عاجلة

توفيق السيد: ركلة جزاء الأهلي أمام الإنتاج «صحيحة».. وأيمن أشرف كان يستحق «الطرد» -
الداخلية تبحث عن ناشر فيديو خطف الأطفال في الشيخ زايد -
«أتمنى أن تخرج منه بسلام».. لميس الحديدي تعلق على الوضع في تونس -
الرئاسة التونسية: قيس سعيد علق عمل البرلمان لمدة 30 يومًا -
«ثقافة النواب» ترفض إقامة محطة معالجة صرف على تل البلامون الأثري بالدقهلية (فيديو) -
رضا عبد العال: الأهلي لا يستحق الفوز على الإنتاج.. والحكم أهداه نقاط المباراة -
موسيماني: هدف والتر بواليا أمام الإنتاج الحربي «هدية من الله» (فيديو) -
الأهلي والإنتاج الحربي.. كشري يشن هجومًا على محمد معروف: «حكم ظالم» (فيديو) -
رئيس لجنة الحكام: أرفض التعليق على الحالات التحكيمية بالدوري.. وأدعم «المصريين» -
مصطفى البدري: هدفي في الأهلي جملة متفق عليها.. وسنقاتل للبقاء في الممتاز -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

للمرة الثانية خلال أقل من شهر.. تأييد حكم "المؤبد" لمرشد الإخوان بمصر

Print
للمرة الثانية خلال أقل من شهر.. تأييد حكم "المؤبد" لمرشد الإخوان بمصر للمرة الثانية خلال أقل من شهر.. تأييد حكم "المؤبد" لمرشد الإخوان بمصر
بجانب 10 آخرين من قيادات الجماعة الإرهابية في قضية اقتحام الحدود الشرقية

للمرة الثانية خلال أقل من شهر.. تأييد حكم

أيّدت محكمة مصرية، الأحد، الحكم المؤبد بحق محمد بديع مرشد جماعة الإخوان الإرهابية و10 آخرين من قياداتها في قضية "اقتحام الحدود الشرقية".

ويعتبر هذا ثاني حكم قضائي مصري بالمؤبد يصدر ضد "بديع" وقيادات إخوانية أخرى في أقل من شهر.

وبحسب "اليوم السابع" المصرية قضت محكمة النقض -أعلى وآخر درجة تقاضي بالمحاكم المصرية- بتأييد المؤبد لمحمد بديع مرشد الإخوان و10 آخرين من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية في قضية اقتحام الحدود الشرقية، كما برأت المحكمة القيادي الإخواني صبحي صالح و7 آخرين، وإلغاء حكم المشدد 15 عاماً ضدهم في القضية نفسها.


وكانت محكمة الجنايات المصرية قد قضت بمعاقبة محمد بديع والقياديين محمد الكتاتني، وعصام العريان، ومحمد البلتاجي، وآخرين بالسجن المؤبد؛ لتورطهم في القضية.

وعاقبت المحكمة نفسها القيادي صبحي صالح وآخرين بالسجن المشدد 15 عامًا، وبراءة 9 آخرين، ومصادرة الهواتف المحمولة ووضعها تحت تصرف المخابرات العامة، قبل أن تصدر محكمة النقض حكمها بتأييد القرار.

وفي 14 يونيو الماضي، أيدت محكمة النقض المصرية (أعلى هيئة تحكيمية في البلاد) معاقبة مرشد جماعة الإخوان محمد بديع، وعدد من القيادات بالسجن المؤبد بعد إدانتهم في فض اعتصام رابعة العدوية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الكونغو.. شرطي يقتل طالبًا جامعيًا لعدم ارتدائه كمامة

الكونغو.. شرطي يقتل طالبًا جامعيًا لعدم ارتدائه كمامة

الكونغو.. شرطي يقتل طالبًا جامعيًا لعدم ارتدائه كمامة

الكونغو.. شرطي يقتل طالبًا جامعيًا لعدم ارتدائه كمامة

إسرائيل تقصف أهدافًا في قطاع غزة بعد إطلاق بالونات حارقة

إسرائيل تقصف أهدافًا في قطاع غزة بعد إطلاق بالونات حارقة

إسرائيل تقصف أهدافًا في قطاع غزة بعد إطلاق بالونات حارقة

إسرائيل تقصف أهدافًا في قطاع غزة بعد إطلاق بالونات حارقة