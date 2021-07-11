تعليم الشرقية يقيس مؤشرات الاستعداد للعام الدراسي ويحث على أخذ لقاح كورونا

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بهدف رفع مستويات الإجراءات الاحترازية في المباني التعليمية.. العمل وفق خطة متكاملة

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية برنامجاً خاص لقياس مؤشرات الاستعداد لبدء العام الدراسي المقبل وتمكين نظام الدعم والمساندة وقياس استطلاع الجاهزية للميدان التربوي، جاء ذلك الاجتماع الرابع للجنة الاستعداد لبدء العام الدراسي الجديد لعام 1443هـ .، بحضور مديرالتعليم الدكتور سامي العتيبي ومساعديه وأمين تعليم الشرقية وكافة الإدارات ذات العلاقة و11 مكتب تعليم في المنطقة، أول أمس.

وقال مدير إدارة الإعلام والاتصال المتحدث الرسمي لتعليم الشرقية، سعيد الباحص، إن إدارة التعليم تسعى من خلال الرابط الإلكتروني لرصد جميع الاستعدادات والعمل وفق منظومة متكاملة وشاملة.

وأضاف أن الاجتماع تناول نتائج التوصيات السابقة وآليات تنفيذها، كما تم متابعة مؤشرات الاستعداد الوزارية من خلال برنامج الاستعداد الخاص بالمنقطة.

وأشار الباحص إلى أن إدارة التعليم تهدف لرفع مستويات الإجراءات الاحترازية في المباني التعليمية وحث جميع منسوبي ومنسوبات التعليم من الكوادر الإدارية والتعليمية والطلاب والطالبات على تلقي لقاح فيروس كورنا المستجد، مضيفاً أن الاجتماع ناقش نتائج الأداء للمؤشرات والإجراءات لتنفيذ تلك الخطط.

وأردف: جرى خلال الاجتماع بحث مشاريع إسناد أعمال النظافة والصيانة للمباني المدرسية وترحيل الأثاث والمستلزمات التعليمية للمدارس.