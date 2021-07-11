ضبط ٣٧٠ لتر زيت زيتون و ١٠٠ كيلو عسل نحل منتهية الصلاحية داخل مصنع بدون ترخيص بالزقازيق

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كثفت الأجهزة الرقابية بالشرقية، بالتنسيق مع مديرية التموين من الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على المحال التجارية والمخابز ومصانع ومخازن المواد الغذائية ومحطات الوقود، للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية، والتصدى بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء، وتطبيق القانون على المخالفين.

وفي هذا الإطار شنت إدارة الرقابة التموينية بمديرية التموين، حملة برئاسة محمد سعد مديرعام الرقابه التموينية، للمرور على الأنشطة التجارية بدائرة مركز الزقازيق، أسفرت جهودها عن تحرير المحضر رقم 2355 لسنة 2021 ضد «م. م. ب» صاحب مصنع بدون ترخيص لتجارة وتعبئة المواد الغذائية، وتم التحفظ على ٣٧٠ لتر زيت زيتون معبأة داخل زجاجات بكراتين معدة للبيع، و١٠٠ كيلو عسل نحل منتهي الصلاحية، فضلا عن قيام صاحب المصنع بإستخدام علامات تجارية تخص الغير ،وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.