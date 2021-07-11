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محافظ الشرقية يسلم عقد وحدة سكنية لسيدة ضمن الأسر الأولي بالرعاية

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سلم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، السيدة «أ. ع. أ» عقد وحدة سكنية من الوحدات المخصصة للأسر الأولى بالرعاية بمدينة العاشر من رمضان، نظراً لظروفها الإجتماعية والعائلية الصعبة ولتوفير سكن لائق لها ولأسرتها، كما وافق المحافظ على توفير فرصة عمل مناسبة لأحد أبنائها بالقطاع الخاص بمدينة العاشر من رمضان، لتساعدهم على تحمل نفقات المعيشة وأعباء الحياة.

جاء ذلك خلال إستقباله لها اليوم بمكتبه بالديوان العام، في حضور سعد الفرماوي السكرتير العام، والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد واللواء السعيد عبدالمعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية، والمهندسة عبير عبدالقادر مديرة إدارة صندوق الإسكان بالمحافظة.

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة لا تدخر جهدًا في توفير أوجه الرعاية الإجتماعية للأسر المستحقة، والتي تعاني من ظروف معيشية صعبة، لافتاً إلى أنه من حق كل مواطن الحصول على مكان يليق به ومأوى ومسكن يحميه.

أعربت السيدة عن إمتنانها وتقديرها لإستقبال محافظ الشرقية لها اليوم بمكتبه، وتسليمها عقد الوحدة السكنية المخصصة لها بمدينة العاشر من رمضان، وتوفير فرصة عمل مناسبة لإبنها بالمدينة.

وأوضحت المهندسة عبير عبدالقادر مديرة إدارة صندوق الإسكان بالمحافظة، أن الوحدة المخصصة للسيدة من الوحدات المخصصة للأسر الأولى بالرعاية، وتقع بالمجاورة 52 بمدينة العاشر من رمضان، وتتكون من غرفتين وصاله ومطبخ ودورة مياه، وتم الإنتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة لتخصيص الوحدة السكنية وتسليمها للسيدة وأسرتها.

وكانت السيدة قد تقدمت بطلب خلال اللقاء الإسبوعي للمواطنين للحصول على وحدة سكنية، ليصدر المحافظ توجيهاته لمديرة إدارة صندوق الإسكان بالمحافظة، بإجراء بحث إجتماعي عن الحالة للتأكد من أحقيتها في الحصول على الوحدة طبقاً للإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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