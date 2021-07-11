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«بيطري المنوفية» : تحصين 143 ألف و 971 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية

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«بيطري المنوفية» : تحصين 143 ألف و 971 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية «بيطري المنوفية» : تحصين 143 ألف و 971 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية

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تابع اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية أعمال الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية التي أطلقتها وزارة الزراعة، مشيرا إلى أنه تم تحصين(143) ألف و(971) رأس ماشية منذ بداية الحملة وحتى أمس السبت، مؤكدا على تقديم كافة أوجه التسهيلات والدعم للحفاظ على الثروة الحيوانية وخلق بيئة غذائية آمنة للمواطنين .

وأوضح الدكتورعادل عبدالمنعم مدير مديرية الطب البيطرى بالمنوفية بأنه تم البدء في أعمال الحملة يوم 26 يونيو الماضى تحت رعاية محافظ المنوفية وذلك في ضوء تنفيذ الخطة القومية لحماية الثروة الحيوانية والنهوض بها، موضحا بأنه يتم عمل زيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومدن المحافظة للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرض الحمى القلاعية وتعريف المربين بالمرض وأعراضه ومدى خطورته على الثروة الحيوانية، مشيرا إلى أنه تم تحصين الأبقار والجاموس والأغنام على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة بنسبة 38.5% وجارى استمرار أعمال الحملة للوصول إلى المستهدف.

من جانبه أشاد محافظ المنوفية بمثل هذه الحملات القومية ومؤكداً على دعمه الكامل لها للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأمراض والأوبئة، موجهاً رؤساء الوحدات المحلية بتوفير التسهيلات والدعم اللازم لإنجاح الحملة والتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية والإعلان عن الحملة لتوعية المواطنين بأهمية التحصين في حماية الحيوانات والحفاظ عليها، مناشداً المربين بسرعة الإستجابة للفرق البيطرية المنفذة للحملة والإلتزام بكافة التعليمات والإرشادات من أجل القضاء على مرض الحمى القلاعية والحفاظ على الثروة الحيوانية .

المصرى اليوم

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