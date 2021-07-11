تباين آراء طلاب الثانوية «أدبى» في القليوبية حول اللغة العربية

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أدى طلاب الشعبة الأدبية للثانوية العامة في القليوبية إمتجان اللغة العربية اليوم وتباينت أراء الطلاب حول مستوي إلإمتحان حيث أعرب نسبة كبيرة من الطلاب ان الإمتحان كان سهلا وانهم تعلموا من أخطاء زملائهم في الشعبة العلمية أمس بينما اكدأخرين ان الإمتحان كان صعبا ولايختلف عن ما حدث امس حيث كانت قطعة النحو صعبة جدا وبها العديد من الإختيارات المتشابهة وهو ما اربك الطلاب

وقالت غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بالقليوبية انه لم يرد أي شكاوي من الإمتحان حيث مر بدون مشاكل تذكر أو شكاوي وتباين اراء الطلاب حول مستوي الإمتحان يرجع إلى التفاوت في مستوي كل طالب عن الأخر ولكن الإمتحان في مجمله في مستوي الطالب المتوسط