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محافظ قنا يتفقد المجزر الآلي بقرية المراشدة بتكلفة 4 ملايين جنيه

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محافظ قنا يتفقد المجزر الآلي بقرية المراشدة بتكلفة 4 ملايين جنيه محافظ قنا يتفقد المجزر الآلي بقرية المراشدة بتكلفة 4 ملايين جنيه

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تفقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، الأحد، الأعمال التي يجري تنفيذها بمشروع المجزر الآلي بقرية المراشدة التابعة لمدينة الوقف ، وذلك برفقه الدكتور إبراهيم يوسف مدير عام مديرية الطب البيطري وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة .

محافظ قنا يتفقد المجزر الالى بالمراشدة

وأوضح محافظ قنا أن المجزر قائم علي مساحة ٤٢٠٠ م٢ وتبلغ تكلفته الإجمالية حوالي ٤ مليون جنيه بتمويل مشترك من الخطة الإستثمارية للمحافظة و برنامج التنمية المحلية بصعيد ومن المقرر الإنتهاء منه خلال عام منذ بدء تنفيذ الأعمال الإنشائية والتي بدأت في مايو الماضي.

محافظ قنا يتفقد المجزر الالى بالمراشدة

وأضاف "الداودي" أن الهدف من المشروع هو الحفاظ على صحة المواطنين من خلال اتباع الاساليب الصحية في الذبح و إنتاج لحوم صحية وآمنة ، موجها مسئولي الشركة المنفذة بضرورة تسريع وتيرة العمل للانتهاء من كافة الأعمال الإنشائية وفقا للخطط الزمنية المحددة لها مع الإلتزام الكامل بالمواصفات الفنية المقررة.

محافظ قنا يتفقد المجزر الالى بالمراشدة

وشدد علي ضرورة مراعاة كافة الإجراءات المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية للحفاظ علي سلامة جميع العاملين بالموقع، مؤكدا أن هناك لجان متابعة سيتم تنفيذها من المحافظة بالتنسيق مع مديرية القوي العاملة لرصد أي تجاوزات ومن ثم التعامل معها وفقا لما تقرره النصوص القانونية المنظمة لذلك.

المصرى اليوم

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