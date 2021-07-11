نجيب محفوظ يتحدث اليوم أمام «ذاكرة المعرض»

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يحتفل معرض القاهرة الدولي للكتاب، اليوم، بالأديب المصري، نجيب محفوظ، في ذكرى وفاته، والتي جاءت لأول مرة أثناء فترة إقامة المعرض.

وتستعيد المنصة الإلكترونية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، ذكرى صاحب جائزة نوبل في الأدب، بعرض ندوة مسجلة له، مساء اليوم الأحد، ضمن فعاليات محور «ذاكرة المعرض»، من البرنامج الثقافي، الذي يقام على هامش معرض القاهرة الدولي للكتاب، وتبث فعالياته افتراضيًا عبر المنصة الإلكترونية، حرصا على سلامة رواد المعرض والمشاركين في معرض الكتاب.

و«ذاكرة المعرض» هو محور معنى بعرض ندوات كبار المثقفين والكُتاب والإعلاميين والفنانين الذين شاركوا في معرض الكتاب على مدار الخمسين عامًا الماضية.

يذكر أن فعاليات الدورة الـ52 من معرض القاهرة الدولي للكتاب مستمرة حتى 15 يوليو الجاري، تحت شعار «في القراءة حياة».