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محافظ بورسعيد : حملة لإزالة التعديات بقرية الرضوان بجنوب بورسعيد

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محافظ بورسعيد : حملة لإزالة التعديات بقرية الرضوان بجنوب بورسعيد محافظ بورسعيد : حملة لإزالة التعديات بقرية الرضوان بجنوب بورسعيد

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أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، عن استمرار أعمال إزالة التعديات على أملاك الدولة بجنوب بورسعيد، في إطار خطة الدولة لاسترداد ممتلكات الدولة واستغلالها في المشروعات القومية التي تخدم الصالح العام ومنع التعدى والبناء بدون ترخيص.

وأكد «محافظ بورسعيد» بان الأجهزة التنفيذية بحي الجنوب برئاسة أحمد زغلف شنت حملة حملة لإزالة التعديات على أراضى الدولة بقرية الرضوان بشباب الخريجين جنوب بورسعيد، أسفرت عن تنفيذ ٦ قرارات ازالة تعدي وبناء بدون ترخيص.

وشدد محافظ بورسعيد على استمرار إزالة كافة أشكال التعديات على أراضى وممتلكات الدولة وعدم السماح بعودتها مجددا وتوقيع العقوبات على المخالفين.

المصرى اليوم

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