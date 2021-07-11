المشدد 6 سنوات لـ «فرارجي» يتاجر في المخدرات ببنها

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قضت محمكة جنايات بنها، الدائرة الثانية بمعاقبة عامل بمزرعة فراخ بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيها لإتجاره بالهيروين المخدر.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبدالقادر بريقع رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مجدى نبيل نصر الله، وسامح أحمد عبدالوهاب وبحضور كريم سعد الشيخ وكيل النيابة وأمانة سر محمد الخضرى ولطيف عبدالجواد.

قالت المحكمة في حيثيات حكمها أن المتهم تم ضبطه وبحوزته كمية من الهيروين خلال الاتجار بها بدائرة المركز ومبالغ مالية حصيلة تجارته وهاتف محمول للتواصل مع عملائه.

كان مركز شرطة بنها تلقى معلومات تفيد قيام عامل بإحدى مزارع الفراخ والبط بترويج الهيروين وتم عرض المعلومات على مديرية أمن القليوبية فقامت حملة مكبرة من مباحث مكتب المخدرات وتم ضبط المتهم ويدعى «ر م ا ح» 32 عاما بمزرعة فراخ وبحوزته كميات من الهيروين ومبلغ مالى حصيلة البيع وهاتف محمول وتم التحفظ على المضبوطات وتحرر المحضر اللازم وقررت النيابة حبسة وأحالتة للمحكمة فقضت المحكمة بحكمها السابق.