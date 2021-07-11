أخبار عاجلة

الرئاسة التونسية: قيس سعيد علق عمل البرلمان لمدة 30 يومًا -
«ثقافة النواب» ترفض إقامة محطة معالجة صرف على تل البلامون الأثري بالدقهلية (فيديو) -
رضا عبد العال: الأهلي لا يستحق الفوز على الإنتاج.. والحكم أهداه نقاط المباراة -
موسيماني: هدف والتر بواليا أمام الإنتاج الحربي «هدية من الله» (فيديو) -
الأهلي والإنتاج الحربي.. كشري يشن هجومًا على محمد معروف: «حكم ظالم» (فيديو) -
رئيس لجنة الحكام: أرفض التعليق على الحالات التحكيمية بالدوري.. وأدعم «المصريين» -
مصطفى البدري: هدفي في الأهلي جملة متفق عليها.. وسنقاتل للبقاء في الممتاز -
الزمالك ينهي صفقة سوبر -
نور الشربيني تكشف تفاصيل فوزها ببطولة العالم للاسكواش للمرة الخامسة -
الزمالك يرد على تصريحات سيد عبد الحفيظ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

المشدد 6 سنوات لـ «فرارجي» يتاجر في المخدرات ببنها

Print
المشدد 6 سنوات لـ «فرارجي» يتاجر في المخدرات ببنها المشدد 6 سنوات لـ «فرارجي» يتاجر في المخدرات ببنها

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قضت محمكة جنايات بنها، الدائرة الثانية بمعاقبة عامل بمزرعة فراخ بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيها لإتجاره بالهيروين المخدر.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبدالقادر بريقع رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مجدى نبيل نصر الله، وسامح أحمد عبدالوهاب وبحضور كريم سعد الشيخ وكيل النيابة وأمانة سر محمد الخضرى ولطيف عبدالجواد.

قالت المحكمة في حيثيات حكمها أن المتهم تم ضبطه وبحوزته كمية من الهيروين خلال الاتجار بها بدائرة المركز ومبالغ مالية حصيلة تجارته وهاتف محمول للتواصل مع عملائه.

كان مركز شرطة بنها تلقى معلومات تفيد قيام عامل بإحدى مزارع الفراخ والبط بترويج الهيروين وتم عرض المعلومات على مديرية أمن القليوبية فقامت حملة مكبرة من مباحث مكتب المخدرات وتم ضبط المتهم ويدعى «ر م ا ح» 32 عاما بمزرعة فراخ وبحوزته كميات من الهيروين ومبلغ مالى حصيلة البيع وهاتف محمول وتم التحفظ على المضبوطات وتحرر المحضر اللازم وقررت النيابة حبسة وأحالتة للمحكمة فقضت المحكمة بحكمها السابق.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الرئاسة التونسية: قيس سعيد علق عمل البرلمان لمدة 30 يومًا

الرئاسة التونسية: قيس سعيد علق عمل البرلمان لمدة 30 يومًا

«ثقافة النواب» ترفض إقامة محطة معالجة صرف على تل البلامون الأثري بالدقهلية (فيديو)

«ثقافة النواب» ترفض إقامة محطة معالجة صرف على تل البلامون الأثري بالدقهلية (فيديو)

رضا عبد العال: الأهلي لا يستحق الفوز على الإنتاج.. والحكم أهداه نقاط المباراة

رضا عبد العال: الأهلي لا يستحق الفوز على الإنتاج.. والحكم أهداه نقاط المباراة

موسيماني: هدف والتر بواليا أمام الإنتاج الحربي «هدية من الله» (فيديو)

موسيماني: هدف والتر بواليا أمام الإنتاج الحربي «هدية من الله» (فيديو)