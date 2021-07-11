أخبار عاجلة

الرئاسة التونسية: قيس سعيد علق عمل البرلمان لمدة 30 يومًا -
«ثقافة النواب» ترفض إقامة محطة معالجة صرف على تل البلامون الأثري بالدقهلية (فيديو) -
رضا عبد العال: الأهلي لا يستحق الفوز على الإنتاج.. والحكم أهداه نقاط المباراة -
موسيماني: هدف والتر بواليا أمام الإنتاج الحربي «هدية من الله» (فيديو) -
الأهلي والإنتاج الحربي.. كشري يشن هجومًا على محمد معروف: «حكم ظالم» (فيديو) -
رئيس لجنة الحكام: أرفض التعليق على الحالات التحكيمية بالدوري.. وأدعم «المصريين» -
مصطفى البدري: هدفي في الأهلي جملة متفق عليها.. وسنقاتل للبقاء في الممتاز -
الزمالك ينهي صفقة سوبر -
نور الشربيني تكشف تفاصيل فوزها ببطولة العالم للاسكواش للمرة الخامسة -
الزمالك يرد على تصريحات سيد عبد الحفيظ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

12 قتيلا و26 مصابا بحادث حافلة تقل مهاجرين في تركيا

Print
12 قتيلا و26 مصابا بحادث حافلة تقل مهاجرين في تركيا 12 قتيلا و26 مصابا بحادث حافلة تقل مهاجرين في تركيا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقى 12 شخصا حتفهم وجرح 26 آخرون في مدينة فان شرق تركيا، ليل السبت الأحد، في حادث حافلة تقل مهاجرين سرا.

وأوضحت رئاسة الشرطة في مدينة فان، أن 11 مهاجرا وشخصا آخر نظم عملية النقل السري للمهاجرين قضوا في الحادث.

ونقل المصابون الـ26 إلى المستشفى أوقف مالك الحافلة، وتعتبر فان القريبة من الحدود التركية الإيرانية، إحدى نقاط عبور المهاجرين.

وفي يوليو 2020، أدى غرق قارب كان يقل مهاجرين في بحيرة فان إلى مقتل 60 شخصاً.

قضى أكثر من 80 مهاجرا العام 2020 في هذه المقاطعة المتاخمة لإيران التي يصلها عشرات الآلاف من الأفغان والإيرانيين والباكستانيين كل عام، في مقابل 59 في العام 2019.

وتركيا هي إحدى دول العبور الرئيسية للمهاجرين الذين يسعون للوصول إلى أوروبا.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الرئاسة التونسية: قيس سعيد علق عمل البرلمان لمدة 30 يومًا

الرئاسة التونسية: قيس سعيد علق عمل البرلمان لمدة 30 يومًا

«ثقافة النواب» ترفض إقامة محطة معالجة صرف على تل البلامون الأثري بالدقهلية (فيديو)

«ثقافة النواب» ترفض إقامة محطة معالجة صرف على تل البلامون الأثري بالدقهلية (فيديو)

رضا عبد العال: الأهلي لا يستحق الفوز على الإنتاج.. والحكم أهداه نقاط المباراة

رضا عبد العال: الأهلي لا يستحق الفوز على الإنتاج.. والحكم أهداه نقاط المباراة

موسيماني: هدف والتر بواليا أمام الإنتاج الحربي «هدية من الله» (فيديو)

موسيماني: هدف والتر بواليا أمام الإنتاج الحربي «هدية من الله» (فيديو)