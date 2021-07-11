12 قتيلا و26 مصابا بحادث حافلة تقل مهاجرين في تركيا

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لقى 12 شخصا حتفهم وجرح 26 آخرون في مدينة فان شرق تركيا، ليل السبت الأحد، في حادث حافلة تقل مهاجرين سرا.

وأوضحت رئاسة الشرطة في مدينة فان، أن 11 مهاجرا وشخصا آخر نظم عملية النقل السري للمهاجرين قضوا في الحادث.

ونقل المصابون الـ26 إلى المستشفى أوقف مالك الحافلة، وتعتبر فان القريبة من الحدود التركية الإيرانية، إحدى نقاط عبور المهاجرين.

وفي يوليو 2020، أدى غرق قارب كان يقل مهاجرين في بحيرة فان إلى مقتل 60 شخصاً.

قضى أكثر من 80 مهاجرا العام 2020 في هذه المقاطعة المتاخمة لإيران التي يصلها عشرات الآلاف من الأفغان والإيرانيين والباكستانيين كل عام، في مقابل 59 في العام 2019.

وتركيا هي إحدى دول العبور الرئيسية للمهاجرين الذين يسعون للوصول إلى أوروبا.