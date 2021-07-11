وزير الإسلامية يدشن مشروع التعليم الافتراضي لمناسك الحج والعمرة

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"الوزارة": بتقنية الواقع الافتراضي.. يمكن من إجراء تدريب عملي على شعائر الحج والعمرة

دشن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد رئيس اللجنة العليا لأعمال الوزارة في الحج والعمرة والزيارة الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ بمكتبه بالوزارة اليوم الأحد غرة شهر ذي الحجة لعام 1442هـ، مشروع التعليم الافتراضي لمناسك الحج والعمرة بتقنية الواقع الافتراضي، الذي تطلقه الوزارة في نسخته الأولى، بحضور وكلاء الوزارة وعدد من وسائل الإعلام.

وأكد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ أن إطلاق المشروع يتماشى مع رسالة الوزارة وأهدافها العامة التي تُعنى بجانب التوعية والإرشاد وتبصير الحجاج والمعتمرين بأحكام المناسك وبلغات عالمية كي يؤدوا نسكهم وفق ما أراد الله ومتابعة للرسول الكريم عليه أفضل الصلوات والتسليم، مبيناً أن المشروع هو ثمرة من ثمرات الدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة للوزارة وبرامجها وأعمالها خدمة لدين الله ونشراً لمنهج الوسطية والاعتدال وتشرفاً بخدمة قاصدي بيت الله الحرام ومسجد رسوله عليه الصلاة والسلام .

وقدم الشكر وعظيم الامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان ــ حفظهما الله ــ اللذين يقفان خلف كل منجز ونجاح ويدعمان ذلك بكل سخاء، لافتاً إلى أن خدمة الحجاج والمعتمرين والأماكن المقدسة هو وسام شرف تشرفت بها المملكة وولاة أمرها منذ عقود من الزمان ولله الحمد والمنة.

وقال: إن الوزارة بكافة قطاعاتها تعمل ليل نهار لتحقيق رؤى وتوجيهات القيادة الرشيدة للرقي بالخدمات المقدمة سيما مع الحج الاستثنائي الذي فرضته جائحة كورونا، لافتاً إلى أن الوزارة جيشت كوادرها المتميزة ونفذت الكثر من المشاريع والبرامج التقنية للتيسر على ضيوف الرحمن وتقديم الخدمة مع الحرص على سلامتهم وصحتهم.

وكانت مراسم التدشين قد بدأت بفيلم وثائقي قدمته الإدارة العامة لتقنية المعلومات بالوزارة أستعرض فكرة وعمل المشروع الذي يأتي ضمن الاستعدادات الكبيرة التي تقوم بها وزارة الشؤون الإسلامية تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة لتقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن، حيث يمكن المشروع من إجراء تدريب عملي على شعائر الحج والعمرة خطوة بخطوة باستخدام تقنيات الواقع الافتراضي ثلاثية الأبعاد 3D، وتفاعلي، ومتعدد اللغات والبيئات (تطبيق على أنظمة أندرويد وIOS آيفون/آيباد، وعلى الشبكة العنكبوتية، وتطبيق ويندوز)، وذلك بمحاكاة المناسك بشكل أقرب للواقع تعتمد على نمذجة واقعية ذات جودة عالية، آخذة بعين الاعتبار التعديلات الأخيرة (توسعة المطاف، وتوسعة الصفا والمروة، وتوسعة الجمرات)، وذلك لتقليل الأخطاء الشائعة التي يقع فيها الحجاج قدر الإمكان، كما يتضمن المشروع محاكاة الحشود، وذلك لإضفاء الواقع الحقيقي للزحام في الحج والعمرة.

يشار إلى أن تنفيذ وزارة الشؤون الاسلامية والدعوة والإرشاد لهذا المشروع العالمي هو خدمة للإسلام والمسلمين وغير المسلمين أيضاً.. كما أن المشروع سيحقق إحدى التوصيات الصادرة عن الملتقى العلمي العاشر لأبحاث الحج الذي أقيم في جامعة أم القرى، والتي تنص على تصميم موقع إلكتروني للتعلم الافتراضي لأركان الحج والعمرة.

ويعد المشروع نقلة نوعية تقدمه وزارة الشؤون الإسلامية مواكبة لرؤية المملكة 2030 عبر العالم الافتراضي ذات التقنيات ثلاثية الأبعاد، حيث يمكن لكل شخص مسلم مقبل على أداء الحج أو العمرة، التدريب على أداء المناسك بشكل سليم قبل السفر إلى رحلته، من خلال التعايش الكامل مع الشعائر، وكأنه موجود داخل مكة والأماكن المقدسة في الحقيقة باستخدام تقنيات العالم الافتراضي ثلاثية الأبعاد، وبمحاكاة المناسك بشكل أقرب للواقع وذلك بنمذجة واقعية ذات جودة عالية للحرم المكي والمشاعر المقدسة.

كما يهدف المشروع إلى تعريف غير المسلمين بفريضة الحج والعمرة خاصة أنهم غير مسموح لهم بزيارة الأماكن المقدسة.. فالحج فريضة رئيسية في الإسلام وعند احتكاك غير المسلمين مع المسلمين وتعرفهم على هذه الفريضة تكون أمامهم الفرصة للتعرف بشكل أكبر على الإسلام.