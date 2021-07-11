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طارق يحيى: من يتحدثون عن «التفويت» لا يعلمون تاريخنا

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طارق يحيى: من يتحدثون عن «التفويت» لا يعلمون تاريخنا طارق يحيى: من يتحدثون عن «التفويت» لا يعلمون تاريخنا

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رد طارق يحيى، رئيس قطاع الكرة بنادي ، على الاتهامات التي وجهت لبعض المدربين بتفويت مباريات الأهلي والزمالك.

وقال طارق يحيى، في تصريحات إذاعية :«دي قلة أدب، من يردد هذا الكلام ربنا يشفيه، أنت كمدرب تحترم نفسك وتاريخك».

وأضاف: «أنا كمدرب فزت على الزمالك أكثر من الأهلي، أي مدرب أهلاوي أو زملكاوي عندما يتولى تدريب أي نادي تكون لديه رغبة قوية في الفوز عليهما ليثبت نفسه كمدرب».

وتابع :«الانتماء للأهلي والزمالك ليس له علاقة بالعمل، ومن يرددون نغمة (التفويت)، أشخاص لا يعلمون تاريخ هؤلاء المدربين وقتما كانوا لاعبين».

المصرى اليوم

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