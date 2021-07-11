«الرعاية الصحية»: 270 ألف خدمة طبية ضمن التأمين الصحي الشامل بالأقصر خلال نصف 2021 الأول

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أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن حصيلة الخدمات الطبية التي تم تقديمها للمترددين على وحدات الرعاية الأولية بمحافظة الأقصر، ثاني محافظات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك خلال النصف الأول من العام الحالي، لافتة إلى أن عدد المترددين خلال هذه الفترة بلغ 270 ألف متردد من المنتفعين بخدمات المنظومة الجديدة، وذلك على العيادات في مختلف التخصصات الطبية بالمراكز ووحدات طب الأسرة التابعة للهيئة بمحافظة الأقصر.

وأفادت هيئة الرعاية الصحية في بيان حول منظومة الخدمات الطبية والعلاجية التى تقدمها للمنتفعين من خلال مراكزها ووحداتها الصحية بمحافظة الأقصر، أن الخدمات تقدم بأعلى معايير الجودة العالمية داخل 36 وحدة ومركز طب أسرة بمحافظة الأقصر حتى الآن، ومن المقرر أن يصلوا إلى 59 وحدة ومركز طب أسرة تقدم كافة خدمات الرعاية الأولية، وتغطي كافة مناحي محافظة الأقصر، وذلك مع الإطلاق الرسمي للمنظومة بالأقصر قريبًا.

وتابع بيان الهيئة، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس الإدارة، مساعد وزير الصحة والسكان، أن الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمترددين على المراكز والوحدات الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر، منذ بدء التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة وحتى منتصف العام الحالي، شملت 111 ألف خدمة طبية بعيادات طب الأسرة، 53 ألف خدمة طبية من خلال عيادات الأسنان، بالإضافة إلى 24.5 ألف خدمة طبية للمترددين على عيادات تنظيم الأسرة والباطنة والنساء والأطفال والعظام داخل الوحدات ومراكز طب الأسرة التابعة للهيئة بمحافظة الأقصر، هذا إلى جانب 58 ألف فحوصات معملية وتشخيصية، 23.5 ألف متردد على عيادات الطوارئ بوحدات ومراكز الرعاية الأولية بالأقصر.

وأضافت الهيئة، أن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد تعزز مفهوم طب الأسرة، بحيث أصبحت تغطي وحدات ومراكز طب الأسرة 80% من احتياجات الفرد الصحية ، وذلك وفق أحدث النظم الصحية العالمية، كما تعد وحدات ومراكز طب الأسرة بوابة المنتفع الأولى للحصول على الرعاية الصحية المتكاملة وفق أحدث الإرشادات والبروتوكولات العلاجية المعتمدة.

وأشارت الهيئة إلى أن كل وحدات ومراكز طب الأسرة داخل المحافظات المطبق بها منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة تعمل على مدار 12ساعة يوميًا بما يعني توفير الخدمة الطبية للمنتفعين على مدار اليوم وبأعلى مستويات الجودة العالمية.

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد السبكي، أن التأمين الصحي الشامل مشروع قومي يستثمر في صحة المواطن المصري، لأن بدون مواطن ذو مستوى صحي مميز لن نستطيع بناء الوطن وصناعة مستقبله، وتعد هيئة الرعاية الصحية أداة الدولة لتقديم الخدمة الصحية لجميع المصريين دون تمييز وفق أحدث معايير الجودة العالمية.

وأكد أنه يتم مراقبة أداء الخدمات الطبية المقدمة للمنتفعين بنظام التأمين الصحي الشامل سواء في محافظة الأقصر أو بورسعيد أو الإسماعيلية لحظة بلحظة، من خلال منظومة ممنهجة للتأكد من حصول المنتفعين داخل كافة المنشآت الصحية التابعة للهيئة على الخدمة شموليًا، مشيرًا إلى السعي الدائم للهيئة لزيادة رضاء منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل عن الخدمة الطبية، وذلك بهدف ضمان الوصول لأعلى مستويات الجودة في تقديم الرعاية الصحية المتكاملة للمنتفعين.