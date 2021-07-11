«الزراعة»: تحصين أكثر من 1.8 مليون جرعة ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، اليوم الأحد، تقريرًا من الدكتور عبدالحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، حول إجمالي ما تم تحصينه ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع والتي بدأت يوم 26 يونيو 2021 بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة، وذلك بإجمالي 1.8 مليون جرعة ضد المرضين.

وأوضح التقرير أنه تم تحصين 953 ألف و916 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية بينهم «521 ألف و565 رأس أبقار، 285 ألف و786 رأس جاموس، 119 ألف و700 رأس أغنام، 26الف 865 رأس ماعز» حتى 7 يوليو 2021 وتحصين 913 ألف و250 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادي المتصدع بينهم «483 ألف و421 رأس أبقار، 282 ألف و61 رأس جاموس، 119 ألف و300 رأس أغنام، 26 ألف و865 رأس ماعز، 1603 راس جمال» حتى 7 يوليو 2021 أيضًا.

وناشدت الهيئة العامة للخدمات البيطرية المربين التجاوب مع الحملة والحرص على تحصين مواشيهم لحمايتها من الأمراض والأوبئة، مشددة على أن الالتزام بمواعيد التحصين يرفع من كفاءة اللقاحات في الوقاية من الامراض التي تهدد الثروة الحيوانية.