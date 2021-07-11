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كارتيرون يرحل عن بسبب فترة التوقف

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كارتيرون يرحل عن الزمالك بسبب فترة التوقف كارتيرون يرحل عن بسبب فترة التوقف

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اتفق الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، مع إدارة ناديه على سفره إلى بلاده لقضاء أجازة سريعة في فرنسا قبل العودة وإستئناف التدريبات من جديد إستعدادًا لباقي المباريات من عمر مسابقة الدوري.

وفضل كارتيرون استغلال فترة التوقف في السفر خاصة وأن الوضع سيكون صعب بعد إستئناف بطولة الدوري بسبب ضغط اللقاءات في شهر أغسطس ومن بعدها بداية الموسم الكروي الجديد.

ومن المقرر أن يعود للتدريبات في الأيام المقبلة بعد إنتهاء الراحة التي حصل عليها اللاعبين إستعدادا للمباريات المقبلة من مسابقة الدوري.

المصرى اليوم

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