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اتفق الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، مع إدارة ناديه على سفره إلى بلاده لقضاء أجازة سريعة في فرنسا قبل العودة وإستئناف التدريبات من جديد إستعدادًا لباقي المباريات من عمر مسابقة الدوري.
وفضل كارتيرون استغلال فترة التوقف في السفر خاصة وأن الوضع سيكون صعب بعد إستئناف بطولة الدوري بسبب ضغط اللقاءات في شهر أغسطس ومن بعدها بداية الموسم الكروي الجديد.
ومن المقرر أن يعود الزمالك للتدريبات في الأيام المقبلة بعد إنتهاء الراحة التي حصل عليها اللاعبين إستعدادا للمباريات المقبلة من مسابقة الدوري.