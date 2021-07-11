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قرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، عدم عودة الثنائي كريم بامبو المعار إلى صفوف البنك الأهلي، وعمر السعيد المعار إلى صفوف الجونة.

جاء قرار المدير الفني الفرنسي بعدم عودة الثنائي لوجود العديد من اللاعبين في نفس مكانهما بالفريق وصعوبة مشاركتهما لذلك فضل بقاءهما على قائمة الإعارات خلال الموسم المقبل حتى يستفيد اللاعبون بشكل أكبر من الناحية الفنية خاصة أنهما يشاركان بشكل أساسي مع أنديتهما.

ويعود الزمالك للتدريبات في الأيام المقبلة بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها اللاعبون استعدادا للمباريات المقبلة من مسابقة الدوري.