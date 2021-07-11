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قرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، عدم عودة الثنائي كريم بامبو المعار إلى صفوف البنك الأهلي، وعمر السعيد المعار إلى صفوف الجونة.
جاء قرار المدير الفني الفرنسي بعدم عودة الثنائي لوجود العديد من اللاعبين في نفس مكانهما بالفريق وصعوبة مشاركتهما لذلك فضل بقاءهما على قائمة الإعارات خلال الموسم المقبل حتى يستفيد اللاعبون بشكل أكبر من الناحية الفنية خاصة أنهما يشاركان بشكل أساسي مع أنديتهما.
ويعود الزمالك للتدريبات في الأيام المقبلة بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها اللاعبون استعدادا للمباريات المقبلة من مسابقة الدوري.