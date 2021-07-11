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هود : سياستنا في سوريا لا تهدف لتغيير النظام و على سياسيي لبنان تشكيل حكومة فورا

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هود : سياستنا في سوريا لا تهدف لتغيير النظام و على سياسيي لبنان تشكيل حكومة فورا هود : سياستنا في سوريا لا تهدف لتغيير النظام و على سياسيي لبنان تشكيل حكومة فورا

جي بي سي نيوز :- أوضح جوي هود القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكي خلال تصريحات لقناة الجزيرة القطرية، اننا نهدف لتغيير سلوك السورية عبر عملية سياسية تقودها الأمم المتحدة وتؤدي لحماية الشعب .

وأضاف جوي هود: "لن نخرج من شمال شرقي سوريا وسنعمل مع قوات سوريا الديمقراطية لمواجهة تنظيم الدولة".

وشدد هود على أن الولايات المتحدة تواصل الضغط على السياسيين في لبنان.

مشيراً إلى أن ” على سياسيي لبنان تشكيل حكومة فورا إذا أرادوا الظهور بمظهر القادة ”.

وقال هود في لقاء تلفزيون : “لن نخصص أموالا لمساعدة لبنان دون رؤية تغييرات أساسية”.

وأضاف: “الجيش اللبناني ركيزة أساسية للاستقرار في البلاد”.

وكالات 

جي بي سي نيوز

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