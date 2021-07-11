أخبار عاجلة

الرئاسة التونسية: قيس سعيد علق عمل البرلمان لمدة 30 يومًا -
«ثقافة النواب» ترفض إقامة محطة معالجة صرف على تل البلامون الأثري بالدقهلية (فيديو) -
رضا عبد العال: الأهلي لا يستحق الفوز على الإنتاج.. والحكم أهداه نقاط المباراة -
موسيماني: هدف والتر بواليا أمام الإنتاج الحربي «هدية من الله» (فيديو) -
الأهلي والإنتاج الحربي.. كشري يشن هجومًا على محمد معروف: «حكم ظالم» (فيديو) -
رئيس لجنة الحكام: أرفض التعليق على الحالات التحكيمية بالدوري.. وأدعم «المصريين» -
مصطفى البدري: هدفي في الأهلي جملة متفق عليها.. وسنقاتل للبقاء في الممتاز -
الزمالك ينهي صفقة سوبر -
نور الشربيني تكشف تفاصيل فوزها ببطولة العالم للاسكواش للمرة الخامسة -
الزمالك يرد على تصريحات سيد عبد الحفيظ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الجبير": زيارة سلطان عُمان إلى المملكة تعكس عمق العلاقات الدبلوماسية والأخوية

Print
"الجبير": زيارة سلطان عُمان إلى المملكة تعكس عمق العلاقات الدبلوماسية والأخوية "الجبير": زيارة سلطان عُمان إلى المملكة تعكس عمق العلاقات الدبلوماسية والأخوية
قال: الزيارات المتبادلة أسهمت في رفع مستوى التنسيق وتوسيع آفاق التعاون الثنائي

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير أن زيارة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان، إلى المملكة العربية ، تعكس عمق العلاقات الدبلوماسية والأخوية التي تربط بين البلدين الشقيقين، والتطلع إلى رفع مستوى التنسيق والشراكة في مختلف المجالات.

وأوضح أن الزيارات المتبادلة بين البلدين أسهمت في رفع مستوى التنسيق بينهما وتوسيع آفاق التعاون الثنائي والعمل على تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك.

وحول مبادرة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- "الشرق الأوسط الأخضر" قال: "أبدى جلالة السلطان هيثم بن طارق، مساندة سلطنة عُمان الشقيقة لجميع الجهود التي تبذلها المملكة في هذا الشأن، وأتى ذلك خلال تباحثه مع سمو ولي العهد عن التحديات البيئة التي تواجهها المنطقة وآثارها الاقتصادية والاجتماعية والصحية وما تضمنه إعلان مبادرة "الشرق الأوسط الأخضر" من مبادرات نوعية تعالج هذه التحديات.

وأشار "الجبير" إلى أن المملكة وعُمان عملتا بنجاح للتصدي لجائحة من خلال العمل والتعاون والتنسيق المشترك عبر مجلس الصحة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وهذا كان له بالغ الأثر في السيطرة على انتشار الفيروس والحد من تبعاته.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
لجنة الحكّام تكشف عن آلية طلب طواقم التحكيم غير السعودية

لجنة الحكّام تكشف عن آلية طلب طواقم التحكيم غير السعودية

السعودية تسجل 1194 إصابة و12 وفاة جديدة بفيروس كورونا

السعودية تسجل 1194 إصابة و12 وفاة جديدة بفيروس كورونا

لجنة الحكّام تكشف عن آلية طلب طواقم التحكيم غير السعودية

لجنة الحكّام تكشف عن آلية طلب طواقم التحكيم غير السعودية

بعد إعلان السعودية.. تعرف على شروط العمرة (تفاصيل)

بعد إعلان السعودية.. تعرف على شروط العمرة (تفاصيل)