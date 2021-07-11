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استهداف القوات الأمريكية في شرق سوريا لم يسفر عن وقوع إصابات أو أضرار

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استهداف القوات الأمريكية في شرق سوريا لم يسفر عن وقوع إصابات أو أضرار استهداف القوات الأمريكية في شرق سوريا لم يسفر عن وقوع إصابات أو أضرار
القذائف سقطت على قاعدة التحالف الدولي بدير الزور

استهداف القوات الأمريكية في شرق سوريا لم يسفر عن وقوع إصابات أو أضرار

ذكر مسؤول دفاعي أمريكي، اليوم الأحد، أن النيران غير المباشرة التي استهدفت القوات الأمريكية في دير الزور بشرق سوريا، أمس لم تسفر عن وقوع أي إصابات أو أضرار.

ونقلت "رويترز" عن المسؤول، الذي تحدّث شريطة عدم نشر اسمه، أن الهجوم استهدف معمل "كونوكو" للغاز الذي تتخذه قوات التحالف الدولي قاعدة عسكرية بريف دير الزور الشرقي.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أشار إلى أن قذائف صاروخية استهدفت قاعدة في حقل العمر النفطي في ريف دير الزور الشرقي، تضم قوات أمريكية.

ويمثل هذا أحدث هجوم في سلسلة هجمات على أمريكيين في العراق وسوريا في الأيام الأخيرة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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