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الهروب من الضريبة يغلق محلين بمكة.. وهذا ما تم ضبطه بحوش بكر

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الهروب من الضريبة يغلق محلين بمكة.. وهذا ما تم ضبطه بحوش بكر الهروب من الضريبة يغلق محلين بمكة.. وهذا ما تم ضبطه بحوش بكر
تم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية حيال المخالفين

الهروب من الضريبة يغلق محلين بمكة.. وهذا ما تم ضبطه بحوش بكر

أغلقت وكالة البلديات، ممثلةً في بلدية المسفلة الفرعية، التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، وبمشاركة الضبط الإداري، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك والإدارة العامة للنظافة، أربع منشآت غذائية خلال حملاتها الرقابية في حوش بكر.

وأوضحت البلدية أنه تم رصد عدة مخالفات من قبل المراقبين خلال الحملة الرقابية التي قاموا بتنفيذها لضمان امتثال كل المحالّ بالأنظمة والتعليمات البلدية، وأسفرت هذه الحملة عن إغلاق أربع منشآت غذائية تجارية لعدم وجود تراخيص نظامية.

وأشارت البلدية إلى الوقوف على عدد من المحالّ، ورصد عدد من المخالفات كان من أبرزها؛ مخالفة محلين تجاريين؛ بسبب التهرب الضريبي، ومخالفة محل لوجود علب الدخان المهرب والذي لا يحمل أختاماً ضريبية، وتم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية حيال المخالفين وفقاً للأنظمة والتعليمات واللوائح المعتمدة.

وتضمنت الحملة الوقوف على أماكن وجود الباعة الجائلين المخالفين في حوش بكر، وفي حي كدي، الذين يقومون بعرض بضائعهم من المواد الغذائية والمواد الاستهلاكية بصورة فوضوية وعشوائية، تفتقر إلى أبسط شروط السلامة والصحة.

وتمكّن مراقبو البلدية من مصادرة أكثر من ثلاثة أطنان من مواد التنظيف المعروضة بطريقة عشوائية، ومصادرة أثاث مستعمل يقدر بطنين، إضافة إلى مصادرة طن من الملابس المستعملة، و200 كجم من الخضراوات المتنوعة الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك، كما جرى مصادرة 24 جالوناً من مياه زمزم معرضة لأشعة الشمس، وتم إتلافها مباشرةً في الموقع ذاته بالطرق الصحية المعتمدة، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحق المخالفين والمتهاونين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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