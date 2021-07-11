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السويد تسمح بدخول السعوديين اعتباراً من يوم غد

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السويد تسمح بدخول السعوديين اعتباراً من يوم غد السويد تسمح بدخول السعوديين اعتباراً من يوم غد
معتمدة على توصية الاتحاد الأوروبي.. دولة خضراء

السويد تسمح بدخول السعوديين اعتباراً من يوم غد

أعلنت السويد أنه اعتباراً من يوم غد الاثنين سيسمح لمواطني المملكة العربية بدخول البلاد، معتمدة على توصية مجلس الاتحاد الأوروبي الذي يضع السعودية ضمن قائمة الدول الخضراء الآمنة من كوفيد - 19 .
وقالت السويد إن مواطني الدول المؤهلين لدخول البلاد بما فيها موطني العديد من الدول الأوروبية سيكون عليهم تقديم فحوصات طبية حديثة تثبت عدم حملهم لفيروس كورونا أو ثبت تعافيهم منه.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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