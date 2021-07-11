«الشوباشى»: من يتهم المرأة بأنها سبب التحرش «مشوه نفسيا»

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قالت النائبة فريدة الشوباشى خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاحد ، إن الدين عندنا اصبح بالمظهر فقط مع العلم انه بالأساس في الجوهر .

و اضافت اثناء مناقشة تعديلات عقوبات التحرش، ان الكثير ينظر إلى المرأة على أنها هي النصف الأسفل من الانسان وعمرى ما شفت حد بيتكلم كويس عن المرأة وكل حياتهم بتدور حول ايد المرأة ورجلها، ولم يتحدث احد عن انها هي من ربت جيل 30 يونيو ولا يوجد شخص عظيم لم تلده امراة .

و تابعت: «من يقولون ان المراة هي سبب التحرش هؤلاء مشوهى النفسية، كما ان الرجال المتدينين والعرب والمسلمين يجب ان يحترموا المراة ويحترموا انفسهم ولا يسيرون بغرائزهم فقط، ويجب على الدولة بكل دعاتها ومثقفيها ان تعيدنا إلى مصر الحقيقية التي تعتبر اول حضارة وفجر التاريخ».