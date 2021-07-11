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غريب: الجيل الحالي للمنتخب الأوليمبي قادر على العودة بميدالية لمصر

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غريب: الجيل الحالي للمنتخب الأوليمبي قادر على العودة بميدالية لمصر غريب: الجيل الحالي للمنتخب الأوليمبي قادر على العودة بميدالية لمصر

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أكد شوقى غريب، المدير الفنى للمنتخب الوطني الأوليمبي، أنه يأمل فى حصد ميدالية أولمبية يقدمها لمصر من خلال مشاركة الأوليمبي فى أولمبياد طوكيو وقال:«رغم تواجد فى مجموعة نارية تضم اسبانيا والارجنتين واستراليا إلا أن الهدف هو التأهل للدور الثاني من المنافسات».

وتابع: «درسنا المنافسين جيدا ووضعنا ايدينا على نقاط القوة و الضعف لديهم ونامل ان ينجح اللاعبين فى تنفيذ واجاباتهم».

وأكد المدير الفني للمنتخب الأوليمبي أن الوقت قد حان لبذل أقصى جهد لتحقيق الحلم والعودة بميدالية اولمبية.

مشيرا إلى أن لاعبي المنتخب يمتلكون الخبرة والإصرار والعزيمة على رفع علم مصر خلال الاولمبياد وقال: «كل لاعب بالمنتخب كفيل بقيادة المنتخب الاوليمبي لمنصة التتويج لكون الجيل الحال يضم جيلا قويا من اللاعبين ونتمنى أن يحالفنا التوفيق».

ويتصدر منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم طموحات المصريين في تحقيق ميدالية أولمبية بعد تأهله للدورة الصيفية

المصرى اليوم

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