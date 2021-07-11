حفل توقيع لمجموع روايات ريم بسيوني بمعرض الكتاب

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نظمت الدكتورة ريم بسيوني اليوم الأحد، حفل توقيع عن محموع رواياتها الصادرة عن دار نهضة مصر للنشر والتوزيع، وأحدثها رواية «سبيل الغارق»، بحضورعدد من أصدقاءها وقراءها وعدد من الكتاب، من بينهم الكاتبة نشوى الحوفي، وليال الرستم، مديرة مكتبات الديوان. وقال ريم بسيوني، إنها تشارك في المعرض من خلال أعمالها الإبداعية وبرواية جديدة بعنوان «سبيل غارق» وهي من آخر رواياتها، لأنها لم تعاصر أي معرض للكتاب، لأنها صدرت في شهر سبتمبر الماضي، وهذا هو أول معرض تشارك فيه الرواية، بالإضافة إلى طرح طبعات جديدة من رواياتها، منها «أولاد الناس»، وكل الروايات السبعة التي سبقتها عن دار نهضة مصر للنشر، وكذلك طبعة جديدة من رواية «رائحة البحر» عن دار البستاني. وتستمر فعاليات الدورة الحالية من معرض القاهرة الدولي للكتاب مستمرة حتى 15 يوليو الجاري، تحت شعار «في القراءة حياة»، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.