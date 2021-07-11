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سد النهضة .. نائب لرئيس وزراء إثيوبيا: فرعون بعد ما اتفرعن طلع أهبل وغرق في البحر

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سد النهضة .. نائب لرئيس وزراء إثيوبيا: فرعون بعد ما اتفرعن طلع أهبل وغرق في البحر سد النهضة .. نائب لرئيس وزراء إثيوبيا: فرعون بعد ما اتفرعن طلع أهبل وغرق في البحر

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قال النائب بهاء أبوالحمد عضو مجلس النواب عن الأقصر خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الاحد: أوجه تحية للرئيس السيسى على ما يقوم به في مسألة سد النهضة، وأضاف: أوجه كلمة لاثيوبيا ان فرعون لما اتفرعن وقال انا ربكم الأعلى، في الاخر طلع راجل اهبل ومعرفش يعوم في البحر وغرق، وأقول لرئيس وزراء اثيوبيا الدور هيجيى عليك لو تعاليت على ام الدنيا».

و اعلن «أبوالحمد» موافقته على تعديلات قانون العقوبات لتغليظ عقوبة التحرش، مؤكدا على أهمية التعديل في هذا التوقيت.

وفي أول تعليق له على أزمة سد النهضة الأثيوبي، قال النائب ضياء الدين داوود عضو مجلس النواب أنه بصفته نائبا في البرلمان المصرى يحذر من التلاعب بمصائر الشعوب، واضاف في بيان صحفى منذ قليل: أن إستخدام أثيوبيا من قبل الكيان الصهيونى وقاعدة عملاءه بالمنطقة للضغط على للرضوخ أمام آمال صهيونية بتمديد مجرى النهر لتحقيق الهدف الأسمى للصهيانة منذ إعلان إغتصابهم للأرض العربية في فلسطين بتحقيق إسرائيل الكبرى من النيل للفرات لمحض وهم لن يتحقق، وأن معاداة حقائق التاريخ والجغرافيا لن تغير منهما شيئا وإنما ستكون صخرة تتحطم عليها أطماع الطامحين .

و تابع النائب: جاءت رسالة رئيس وزراء أثيوبيا الأخيرة لتقطع الشك باليقين عندما تحدث بأنه ( يمكن أن يكون السد مصدرا للتعاون بين دولنا الثلاثة )، لذا فإن الشعب المصرى ينتظر من قيادتة وجيشة حسم تلك الأطماع بما يحفظ لمصر هيبتها وكرامتها وكبريائها وبقاءها .و قال: سنظل دائما كما عاهدنا الله والشعب رصاصة بيد قواته المسلحة يطلقها بصدر كل من تسول له نفسة تهديد أمن وبقاء مصر وطنا وشعبا.

جدير بالذكر سد النهضة الإثيوبي.. واخر اخبار سد النهضة، مازالت الكلمات الأكثر بحثا على محرك البحث جوجل، بسبب الأهمية الكبيرة لهذا الموضوع، ليس فقط في للدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، ولكن على المستوى العالمي لما يمثله سد النهضة من تهديد حقيقي على الأمن والسلم العالمي.

المصرى اليوم

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