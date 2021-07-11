«بكرى» يطالب بنص لسرعة محاكمة المتحرشين .. وينتقد التحرش بنائبة تونسية

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قال النائب مصطفى بكرى خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد إنه لا يستطيع أحد ان يزايد على دور المرأة المصرية وعلى احترام الرجل لها.

وأضاف اثناء مناقشة تعديل عقوبات التحرش :«هذا القانون جاء في توقيت هام بعد تزايد الحالات التي تمثل اكثر من مشكلة، فهذا النوع من القضايا يتأخر في لاقضاء تكون فييها المرأة عرضة لنهش عرضها، لذلك لابد من النص على المحاكمة السريعة».

و طالب «بكرى» باستخدام التقنية الذكية في حذف كل إهانة أو خدش لعرض المرأة من مواقع التواصل الاجتماعى «. وتابع :» لابد ان تكون عقوبة مرتكب التحرش بطفلة اقل من 15 سنة كبيرة جدا وهذا معمول به في اكثر من دولة، ويجب ان تنقل المواد المقدمة عليها التعديلات إلى الباب الرابع الخاص بهتك العرض «.

و انتقد «بكرى» الاعتداء الذي وقع على النائبة التونسية عبير موسى قائلا :«انا كنائب اعترض على ماجرى ضد عبير موسى في البرلمان التونسى والتي تعرضت للترحش من حزب النهضة الاخوانى».