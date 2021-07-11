تاريخ الأزهر في ٦ إصدارات بمعرض الكتاب

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يقدم جناح الأزهر بمعرِض القاهرة الدولي للكتاب لزواره ٦ كتب، تحكي بعضًا من تاريخ الأزهر وجهوده الدعوية والعالمية والإغاثية والإنسانية في أقطار العالم، من إصدارات هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، وهي كالتالي:كتاب «قطوف من رسالة الأزهر»، بقلم الشيخ محمود شلتوت شيخ الأزهر الأسبق، ويشتمل على عدد من المباحث، أبرزها: الأزهر حصن الفكر الإسلامي الأصيل، البعثات التعليمية الأزهرية، جماعة كبار العلماء ومهمتها.

والكتاب الثانى هو كتاب «كلمة تاريخية عن المكتبة الأزهرية»، بقلم الشيخ «أبوالوفا المراغي»، من كبار علماء الأزهر الشريف، ويشتمل على عدد من المباحث أبرزها: مكانة المكتبة الأزهرية، متى أنشئت ومن أنشأها وكيف؟ رسالة المكتبة الأزهرية، نوادر المكتبة الأزهرية، خواص المكتبة الأزهرية، مقتنيات المكتبة الأزهرية، مشروعات التطوير والفهرسة والرقمنة في مكتبة الأزهر، مكتبة الأزهر وإحياء التراث.

أما الكتاب الثالث فهو كتاب «وعاظ الأزهر والمواجهة الإلكترونية للفكر المتطرف»، بقلم د. محمد سيد الورداني، ويشتمل الكتاب على ٣ فصول، الأول: الذراع الدعوي للأزهر الشريف، الفصل الثاني: الإعلام الجديد كمنصة توعوية لوعاظ الأزهر، ويأتي الفصل الثالث والأخير تحت عنوان استخدام وعاظ الأزهر لوسائل التواصل الاجتماعي في المواجهة الفكرية، وكتاب «فصول من كتاب الأزهر بين السياسة وحرية الفكر»، للدكتور محمد رجب البيومي، ويشتمل على عدد من المباحث أبرزها: الأزهر والحملة الفرنسية، الأزهر وإرهاصات الثورة العرابية، الأزهر يقود ثورة سنة ١٩١٩م، الأزهر والسلام الديني، الأزهر وحرية الفكر.

ويأتي الكتاب الخامس بعنوان «الأزهر في ألف عام»، بقلم الدكتور أحمد محمد عوف، ويشتمل الكتاب على عدد من المباحث، أبرزها: قالوا عن الأزهر، عصر بناء الأزهر، شؤون الأزهر وطلابه، كفاح الأزهر، والكتاب السادس والأخير هو كتاب «من جهود الأزهر في ست سنوات (٢٠١٤- ٢٠٢٠)»، إعداد الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر السابق، ويشتمل الكتاب على عدد من المباحث أبرزها: جهود الأزهر لإصلاح مناهجه التعليمية، جهود الأزهر المجتمعية، جهود الأزهر الدعوية والإغاثية، مراكز الأزهر الحديثة، مؤتمرات الأزهر في الداخل والخارج.

ويشارك الأزهر الشريف -للعام الخامس على التوالي- بجناحٍ خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ ٥٢ وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام، ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم «4»، ويمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة افتراضية للندوات، وركن للفتوى، وركن للخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والمخطوطات.

تاريخ الأزهر في ٦ إصدارات بمعرض الكتاب

تاريخ الأزهر في ٦ إصدارات بمعرض الكتاب