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تلقى الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريرًا من الشركة القابضة للصناعات الغذائية حول ما يضخ يوميا من اللحوم السودانية الطازجة بالمنافذ، وأفاد التقرير الوارد من القابضة، أن الشركة المصرية للحوم والدواجن تضخ يوميا ما يقارب 100 طن من اللحوم السودانية الطازجة لأكثر من 1500 منفذ موزعين بمحافظات الجمهورية.

وأفاد التقرير أن الشركة المصرية للحوم والدواجن تضخ حوالي 1500 رأس من الخراف الحية المذبوحة يوميا لتلك المنافذ أيضا، وإقامة 39 شادر لبيع الخراف الحية.

من جانبه أكد العميد محمود السعدني رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للحوم والدواجن، أن المجزر يقوم بالكشف الطبي اللازم على اللحوم عند وصولها للمجزر، مشيرًا إلى أنها تأتي ببرادات من جنوب مصر بعد ذبحها بمجزر جنوب الوادي داخل الاراضي المصرية، وأشار إلى جرت الاستعانة بعدد كبير من العمال لتفريغ وتحميل تلك اللحوم وتوزيعها في برادات على السبع شركات التابعة للقابضة للصناعات الغذائية.

وأكد أحمد كمال، معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الدكتور علي المصيلحي يتابع يوميا ما يضخ من اللحوم الطازجة والخراف المذبوحة والخراف الحية بمنافذ التوزيع، مؤكدا أن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قد شدد على الكشف الطبي على تلك اللحوم قبل صرفها لمنافذ التوزيع.

وأضاف أن الدكتور الوزير يتابع يوميا ما يتم تنفيذه على الارض والتسهيلات المقدمة من الشركات لتقسيط الخراف الحية للمواطنين.