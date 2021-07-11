هارب من حكمين بالإعدام و٣ مؤبد.. مقتل عنصر إجرامي في تبادل لإطلاق الرصاص مع الشرطة بقنا

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لقي أحد العناصر الإجرامية الخطرة بقنا مصرعه، في تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة، وتبين أنه هارب من ٥ أحكام بالإعدام والمؤبد.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية، وبمشاركة مديرية أمن قنا، وجود أحد العناصر الإجرامية شديد الخطورة، مقيم بدائرة مركز شرطة نجع حمادى بمديرية أمن قنا والسابق اتهامه في 6 قضايا ما بين «سرقة بالإكراه – قتل – مقاومة سلطات» ومحكوم عليه فيهابـ«السجن- السجن المؤبد- الإعدام» بإجمالي ٣ أحكام بالمؤبد وحكمين إعدام، مختبئاً بإحدى الشقق السكنية المستأجره بدائرة مركز شرطةنجع حمادى.

بتقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن قنا مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى، ولدى استشعاره القوات بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، فبادلته القوات بالمثل وتمكنت من السيطرة على الموقف.

وأسفر ذلك عن مصرع العنصر الإجرامي، وعُثر بجواره على بندقية آلية و8 خزائن وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة.