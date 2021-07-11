تشمل غلال ومواد بترولية .. تداول 260 ألف طن بضائع بميناء الإسكندرية

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شهد ميناء الإسكندرية، نشاطا ملحوظا في حركة السفن والبضائع والحاويات خلال الـ 48 ساعة الماضية، وبلغ إجمالي عدد السفن المترددة على الميناء 49 سفينة تحمل سلع وبضائع إستراتيجية.

ومن جانبه، قال أحمد بريقع، المتحدث الرسمي باسم هيئة ميناء الإسكندرية، إن البضائع المتداولة تقدر بـ 260 ألف طن وتشمل غلال ومواد بترولية وبضائع عامة.

وأشار المتحدث باسم ميناء الإسكندرية، في بيان، اليوم الأحد، إلى تداول 2313 حاوية صادرة وواردة، ودخول وخروج 8244 شاحنة عامة من وإلى الميناء خلال الـ 48 ساعة الماضية.

وفي سياق متصل، وجه الربان طارق شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، الشركات والعاملين بالميناء باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.