«الداخلية»في أسبوع : حملات أمنية مستمرة لضبط الخارجين عن القانون وكشف غموض76 جريمة

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى، لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صورها وأشكالها.

وفى مجال الأمن العام، تم إستهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية، والسحر والجمال بنطاق محافظتى الشرقية والإسماعيلية، ضُبط خلالها 61 متهم، وبحوزتهم 28 قطعة سلاح نارى و5 قطع سلاح أبيض، وضبط 26 قضية إتجار بالمواد المخدرة، وتنفيذ 5746 حكم قضائى متنوع، و604 قضية متنوعة.

وفى مجال إستهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، أسفرت عن مصرع 2 من العناصر الإجرامية وضبط 389 عنصر إجرامى شديد الخطورة وبحوزتهم 210 قطعة سلاح نارى وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة وكميات من المواد المخدرة المتنوعة.

أما في مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة، تم ضبط 944 قطعة سلاح نارى، وورشة لتصنيع الأسلحة النارية وبداخلها 2 بندقية غير مششخنة و1 فرد محلى وطلقات نارية وأجزاء وأدوات التصنيع.

وفى مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة، تم ضبط 19 تشكيلات عصابية، ضموا 66 متهماً، إرتكبوا 128 حادث سرقة متنوعة، و48 قضية أحداث، وإعادة سيارةمُبلغ بسرقتها، وكشف غموض 76 حادث متنوع، وتم ضبط مرتكبيها بإجمالى 86 متهماً.

كما تم تنفيذ 528854 حكم قضائى، بإجمالى 45623 متهم، و9825 قضية تموينية متنوعة، و69569 قضية في مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة في قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد 57٫986٫929 جنيه.

وفى مجال قضايا التهرب الضريبى والأموال العامة، تم ضبط 1107 قضية في مجال التهرب الضريبى والأموال العامة، و1515 قضية متنوعة في قضايا النقل والمواصلات، و247 قضية في مجال المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية.

فيما تمكنت شرطة البيئة والمسطحات المائية، من ضبط 683 قضية في مجال حماية الثروة السمكية، و736 قضية في مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث، و46 قضية في مجال حماية منافع الرى والصرف، و309 قضية في مجال حماية الأراضى والثروة الزراعية، و70 قضية في مجال حماية الملاحة الداخلية، وتأمين 533 لنش سياحى.

وفى مجال الحد من إنتشار فيروس (كورونا)، تم ضبط 6475 قضية تموينية متنوعة، و1830 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة بمضبوطات بلغت 12159 أرجيلة، وغلق 6378 محل مخالف لمواعيد الغلق، وضبط 85133 شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ84737 شخص، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة حيال 396 شخص لم يسددوا الغرامة المقررة.

أما في مجال مكافحة المخدرات، تم ضبط 1212 قضية إتجار في المواد المخدرة، وضبط خلالها 1347 متهم، و5 قضايا في مجال الحملات الأمنية على مخازن الخردة والمسابك، بإجمالى 6 متهمين .

كما تم ضبط 252529 مخالفة مرورية متنوعة أبرزها 39218 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 4837 موقف عشوائى، و19 قضية تهريب بضائع ومستحضرات تجميل، و55 قضية متنوعة من أبرزها دخول الدائرة الجمركية ونصب، و2274 قضية ومخالفة متنوعة أبرزها حيازة آثار وحفر وتنقيب عن الآثار.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.