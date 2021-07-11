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وائل كفوري يطرح كليب «البنت القوية» من إنتاجه

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وائل كفوري يطرح كليب «البنت القوية» من إنتاجه وائل كفوري يطرح كليب «البنت القوية» من إنتاجه

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طرح المطرب اللبناني وائل كفوري أغنيته الجديدة التي تحمل اسم “البنت القوية”، على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» وعلى التطبيقات الموسيقية المختلفة ومحطات الراديو، وهى من إنتاج وائل كفوري.

الأغنية تم تناولها في إطار فكرة صيفية جديدة من خلال بسيط، جمع بين وائل ومجموعة مع أقاربه وأصدقائه، في لقاء دعى له وائل بمنزله الفخم في منطقة زحلة بلبنان مسقط رأسه، وكانت المشاهد في لحظات عفوية عبرت عن الانسجام وجو المرح الذي يجمع بين وائل وأقاربه وأصدقائه، أغنية «البنت القوية» كلمات وألحان سليم عساف وتوزيع موسيقى عمر صباغ وتقول كلماتها :

إذا انتي تركتيني.. وبطلتي تحبيني

والله لخلي عيني.. ما تعود تشوف
وإذا إنتي فليتي.. يعني نخرب بيتي
شو بعمل بحالي.. مش معروف
إنتي خلقتي لقلبي.. اللي مطرحك جواتو
بكلمة منك بيعيش.. وكلمة بتنهي حياتو
يا ويلي من حبّا.. سكّر على مربّى
إحساسي وأنا جنبا.. مش مقبول
هالبنت القوية.. شو غيرت فيي
لهفتها وخوفا عليي.. مش معقول

المصرى اليوم

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