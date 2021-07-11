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شاهد.. خادم الحرمين يستقبل السلطان هيثم في قصر نيوم

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شاهد.. خادم الحرمين يستقبل السلطان هيثم في قصر نيوم شاهد.. خادم الحرمين يستقبل السلطان هيثم في قصر نيوم
سلطان عمان يزور المملكة في زيارة دولة تلبيةً لدعوة الملك

شاهد.. خادم الحرمين يستقبل السلطان هيثم في قصر نيوم

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في قصر نيوم، سلطان عُمان السلطان هيثم بن طارق الذي يقوم بزيارة دولة للمملكة.. مرحّباً -أيده الله- به والوفد المرافق له.

يُذكر أنه وتلبيةً لدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وصل السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان، إلى نيوم، اليوم، في زيارة دولة للمملكة.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في مقدمة مستقبليه لدى وصوله مطار خليج نيوم.

وفور نزول السلطان هيثم من الطائرة، قدّمت طائرات الصقور استعراضاً جوياً رسمت فيه ألوان العلم العُماني، وأطلقت المدفعية السعودية إحدى وعشرين طلقة ترحيباً بقدوم جلالة سلطان عُمان.

وقد أجريت للسلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان، مراسم استقبال رسمية، حيث عزف السلامان الوطنيان للبلدين، ثم استعرض حرس الشرف.

بعد ذلك تبادل التحية مع مستقبليه، وهما الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، (الوزير المرافق)، والسيد فيصل بن تركي آل سعيد سفير سلطنة عُمان لدى المملكة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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