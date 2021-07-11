عضّت المضيفة.. طاقم طائرة أمريكية يربط مسافرة بشريط لاصق في مقعدها

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الشركة تبرر: للسيطرة عليها بعد أن حاولت المسافرة فتح باب الطائرة في الجو

اعترفت الخطوط الجوية الأمريكية "أمريكان إير لاينز" بتكبيلها لإحدى المسافرات في مقعدها بشريط لاصق؛ لمحاولتها فتح باب الطائرة في الجو، واعتدائها على إحدى المضيفات.

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو الذي يظهر المسافرة وهي مكبلة وعلى فمها شريط لاصق.

وقالت الشركة: إن الحادثة وقعت الأسبوع الماضي في رحلة متجهة إلى مدينة شارلوت بولاية نورث كارولينا، حين حاولت المسافرة فتح باب الطائرة في الجو، كما قامت بعضّ إحدى المضيفات، وتم تقييدها لسلامة وأمن المسافرين وطاقم الطائرة.

وذكرت أنه تم نقل المرأة إلى المستشفى؛ للكشف على صحتها العقلية، ووضع اسمها في قائمة المنع من السفر في الرحلات الداخلية حتى انتهاء التحقيقات.