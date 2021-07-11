أخبار عاجلة

الكونغو.. شرطي يقتل طالبًا جامعيًا لعدم ارتدائه كمامة -
الجيش التونسي يطوق مبنى البرلمان -
الكونغو.. شرطي يقتل طالبًا جامعيًا لعدم ارتدائه كمامة -
إسرائيل تقصف أهدافًا في قطاع غزة بعد إطلاق بالونات حارقة -
نداء عاجل من الرئاسة التونسية للشعب.. واقتحام مقار «النهضة» في عدة مدن -
احتفالات في شوارع تونس بعد قرارات قيس سعيد ضد حركة النهضة الإسلامية -
بعد قرارات قيس سعيد .. ما هو الفصل 80 من الدستور التونسي؟ -
إسرائيل تقصف أهدافًا في قطاع غزة بعد إطلاق بالونات حارقة -
شرطة القصيم: استعادة مجوهرات تُقدَّر قيمتها بـ 80.000 ريال -
"العيسى": الدول العربية أنشأت 350 مركزًا بحثيًّا في الجامعات والوزارات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

جدة.. 11,898 جولة ميدانية تغلق 52 منشأة مخالفة للتدابير الوقائية

Print
جدة.. 11,898 جولة ميدانية تغلق 52 منشأة مخالفة للتدابير الوقائية جدة.. 11,898 جولة ميدانية تغلق 52 منشأة مخالفة للتدابير الوقائية
خلال حملات الرقابة الميدانية التي نفذتها الأمانة لمتابعة تطبيق الإجراءات

جدة.. 11,898 جولة ميدانية تغلق 52 منشأة مخالفة للتدابير الوقائية

نفذت أمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة الأسبوع الماضي 11,898 جولة رقابية أسفرت عن إغلاق 52 منشأة تجارية خالفت تعليمات التدابير الوقائية، وذلك خلال حملات الرقابة الميدانية المشتركة مع الجهات المعنية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والحد من انتشار المستجد.
وأوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية رصدت 70 مخالفة في نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة، مؤكدة تواصل الجهود لمتابعة تطبيق للإجراءات الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
السعودية تسجل 1194 إصابة و12 وفاة جديدة بفيروس كورونا

السعودية تسجل 1194 إصابة و12 وفاة جديدة بفيروس كورونا

تونس تسجل 231 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

تونس تسجل 231 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

إسرائيل تسجل 959 إصابة جديدة بفيروس كورونا

إسرائيل تسجل 959 إصابة جديدة بفيروس كورونا

" الداخلية": 19293 مخالفة للإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا خلال أسبوع

" الداخلية": 19293 مخالفة للإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا خلال أسبوع