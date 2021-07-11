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تشكيل الأهلي المتوقع أمام المقاصة .. صلاح محسن بديلًا لـ طاهر وراحة لـ ديانج

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تشكيل الأهلي المتوقع أمام المقاصة .. صلاح محسن بديلًا لـ طاهر وراحة لـ ديانج تشكيل الأهلي المتوقع أمام المقاصة .. صلاح محسن بديلًا لـ طاهر وراحة لـ ديانج

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يستضيف استاد الجيش بالسويس مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد نظيره المقاصة في اللقاء المؤجل من الجولة الـ 18 لمسابقة الدوري المصري الممتاز في موسمها الحالي.

ومن المنتظر أن يجري الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي تعديلات على تشكيل الفريق في مواجهة اليوم في محاولة للحفاظ على للاعبيه في أفضل مستوى قبل النهائي المرتقب في دوري أبطال أفريقيا يوم السبت المقبل أمام كايزر تشيفز وأيضا بسبب غياب طاهر محمد طاهر عن قائمة الفريق بسبب الإصابة خاصة وأنه من اللاعبين الأساسيين في الأهلي خلال الفترة الماضية.

ويدرس موسيماني الدفع بالمهاجم المتألق صلاح محسن بديلا لطاهر محمد طاهر، كما قد يشهد التشكيل إراحة أليو ديانج خاصة بعد عودة عمرو السولية.

ويدخل الأهلي المباراة ضد المقاصة بتشكيل من المتوقع أن يتكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: أكرم توفيق - بدر بانون - أيمن أشرف - على معلول

الوسط: عمرو السولية - حمدي فتحي - محمد مجدي قفشة

الهجوم: صلاح محسن - محمد شريف - حسين الشحات

جاءت اختيارات لجنة الحكام لإدارة المباراة كالتالي:

محمود عاشور حكم ساحة، ويعاونه أحمد نوفل وعماد العقاد، ومحمد إبراهيم الدسوقي حكما رابعا، وحكم الفيديو طارق مجدي ويساعده عاطف حسين

تقام مباراة الأهلي ضد المقاصة في السابعة مساء اليوم الأحد 11-7-2021 على أرض ملعب استاد الجيش بالسويس، حتى تتاح الفرصة أمام عشاق الساحرة المستديرة لمتابعة مباراة نهائي يورو 2020 المقرر إقامتها في التاسعة مساء نفس اليوم بين منتخبي إنجلترا وإيطاليا

تنقل مباراة الأهلي ضد المقاصة في الدوري المصري حصريا في بث مباشر عبر قنوات أون تايم سبورتس المالك الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز وسيكون هناك استوديو تحليلي قبل اللقاء بحوالي الساعة على قناة أون تايم سبورت

المصرى اليوم

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