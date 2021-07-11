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تسجل رقما قياسيا جديدا لإصابات كورونا

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روسيا تسجل رقما قياسيا جديدا لإصابات كورونا تسجل رقما قياسيا جديدا لإصابات كورونا

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أعلنت تسجيل 25033 إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض «كوفيد-19»، الأحد، منها 5410 في موسكو. مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات منذ بداية الجائحة إلى خمسة ملايين و783333.

وقال فريق العمل الحكومي الروسي المعني بمكافحة الجائحة، إن 749 توفوا لأسباب مرتبطة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما رفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 143002.

وتجمع وكالة الإحصاءات الاتحادية حصيلة منفصلة، وقالت يوم الجمعة إنها سجلت نحو 290 ألف وفاة مرتبطة بمرض «كوفيد-19» بين أبريل 2020 ومايو 2021.

المصرى اليوم

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