"جدة" تترقب تدشين 7 مشاريع نوعية خلال الـ5 أشهر القادمة

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ضمن مبادرات الأمانة لـ"أنسنة المدينة وتحسين جودة الحياة"

تترقب محافظة جدة تدشين سبعة مشاريع نوعية خلال الأشهر المتبقية من العام الجاري 2021.

والمشروعات المستهدفة هي: حديقة الأمير ماجد بشمال المحافظة، وقبة جدة مركز المعارض، وحلبة جدة لسباقات السيارات، والحديقة المائية سيان واتربارك، وملعب الأمير عبدالله الفيصل بحلته الجديدة، وبحيرة الأربعين بمنطقة البلد، ومقر مهرجان البحر الأحمر السينمائي.

وكانت الأمانة قد أعلنت أن جدة تستعد بأطول حلبة شوارع وأسرعها في تاريخ ‫فورمولا1، خلال ديسمبر المقبل، كما أعلنت عن إنجاز 99% من أعمال مشروع تطوير حديقة وممشى الأمير ماجد على مساحة إجمالية تقدر بأكثر من 120 ألف م2، وبتكلفة تصل نحو 80 مليون ريال، والتي تعد أكبر حديقة عامة بجدة ضمن مبادرات الأمانة التطورية لـ"أنسنة المدينة وتحسين جودة الحياة"، والتي تعد إحدى مستهدفات رؤية المملكة 2030م.