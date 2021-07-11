حملات مكثفة لإزالة التعديات ورفع الإشغالات في الشرقية

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شدد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على الأجهزة التنفيذية بإزالة كافة أشكال التعديات بالتنسيق مع الجهات المعنية، لمنع أي تعديات على الأرض الزراعية وإزالتها في المهد، فضلا عن رفع الإشغالات المخالفة على حرم الطرق والميادين العامة، وتطبيق القانون على المخالفين.



قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة بلبيس، بالتنسيق مع مسؤولي الوحدة المحلية بالزوامل، بإزالة وفك شدة خشبية لسقف الدور الأرضي بعزبة عويس ببساتين الإسماعيلية على مساحة ١٠٠ متر، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف. كما تمكنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الزقازيق، من إزالة تشوينات على الأرض الزراعية وتسوية الأرض بطريق العصلوجي بردين على مساحة ٨ قيراط، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.



فيما قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة فاقوس، بالتنسيق مع مسؤولي الوحدة المحلية بالهيصيمية، ومسؤلى الجمعية الزراعية بإزالة في المهد بقرية منزل نعيم بعزبة عودة ،عبارة عن سور من الطوب الأبيض من جهة واحدة بارتفاع ٢ متر على مساحة ١٠ متر وتمت الإزالة كليا. بينما شنت الأجهزة التنفيذية بمركز بلبيس، حملة لرفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية والتجارية بنطاق المدينة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، كما قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة ديرب نجم، برفع الإشغالات بإمتداد شارع النصر وشارع ٢٣ يوليو حتى مدخل ديرب البلد، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



كما شن الجهاز التنفيذي بمركز ومدينة الزقازيق، حملة موسعة أسفرت عن ضبط عدد من التكاتك المخالفة نظراً لما تمثله من مشكلات مرورية، كما تم تشميع مقهى بقرية حوض الطرفة ومصادرة ١٢ شيشة، وتم رفع ٤٤ حالة إشغال متنوعه أمام المحال التجارية والطرق العامة، ونفذت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة منيا القمح، حملة موسعة بشوارع المدينة ،وتم رفع ٥٣ حالة إشغال، متمثلة في كراسى وترابيزات وباعة جائلين وحواجز خشبية وحديدية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لتحقيق السيولة المرورية بالشوارع.