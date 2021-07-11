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سلطان عمان يصل في زيارة رسمية.. وولي العهد السعودي في مقدمة مستقبله

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سلطان عمان يصل السعودية في زيارة رسمية.. وولي العهد السعودي في مقدمة مستقبله سلطان عمان يصل في زيارة رسمية.. وولي العهد السعودي في مقدمة مستقبله

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استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بمطار خليج نيوم سلطان عمان هيثم بن طارق الذي وصل اليوم الأحد، إلى المملكة العربية ، تلبية لدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في أول زيارة رسمية للمملكة منذ توليه مقاليد الحكم في الحادي عشر من يناير 2020.

وسيعقد الملك سلمان والسلطان هيثم قمة بعد قليل في نيوم، وفقًا لـ «العربية».

وكان تلفزيون عمان قال إن السلطان هيثم بن طارق غادر متوجها إلى السعودية في زيارة رسمية برفقة عدد من الوزراء بينهم الداخلية والخارجية وترويج الاستثمار.

وتأتي الزيارة تأكيدًا على عمق العلاقات التاريخية بين السلطنة والمملكة العربية السعودية الشقيقة، وانطلاقًا من حرص قيادتي البلدين على توثيق الروابط المشتركة التي تجمع بينهما.

المصرى اليوم

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