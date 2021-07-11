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يستطيع المواطن صاحب البطاقة التموينية، استخراج بطاقة بدل تالف أو فاقد إلكترونيا، في حالة ضياع البطاقة دون الحاجة إلى الذهاب لمكاتب التموين، حيث تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية في إتاحة العديد من الخدمات لأصحاب بطاقات التموين إلكترونيا من خلال بوابة مصر الرقمية.

وفيما يلي توضيحا لكيفية استخراج بطاقة تموين بدل تالف أو فاقد من بوابة مصر الرقمية:

ـ في حالة ضياع بطاقة التموين يستطيع صاحبها الدخول على موقع «دعم مصر»، وبمجرد الدخول على الموقع يظهر على يمين الصفحة «خدمات تموينية للمواطنين».

ـ الضغط على «خدمات تموينية للمواطنين» واختيار إصدار بدل بطاقة تموين.

ـ متابعة التعليمات وكتابة بيانات صاحب الطلب.

ـ خصم ثمن الكارت الذكي للبطاقة 20 جنيها من قيمة الدعم المخصص للمواطن مع أول صرف بعد إصدارها.

يذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية، بدأت أول يوليو الجاري زيادة الحد الأدنى للدخل الشهري لاستخراج بطاقات التموين الجديدة لأول مرة للفئات الأولى بالرعاية إلى 2400 جنيه بدلا من 1500 جنيه، إذ يحق للشخص الذي يتقاضى دخلا شهريا 2400 جنيه أو أقل أن يستخرج بطاقة تموين له بحد أقصى أربعة أفراد في البطاقة، وكذلك لمن يتقاضى معاشًا حتى 1500 جنيه، بينما كان يتم استخراج البطاقات للفئات الأولى بالرعاية لمن يحصل على دخل شهرى حتى 1500 فقط ومعاش حتى 1200 جنيه، حيث تأتي زيادة الحد الأدنى للدخل والمعاش بهدف التوسع في مظلة الحماية الاجتماعية وإتاحة استخراج البطاقات للفئات الأكثر احتياجا.

وجددت الوزارة، التأكيد على المواطنين أصحاب البطاقات التموينية، خلال تقدمهم بطلبات بهدف الحصول على الخدمات من خلال موقع دعم مصر أو بوابة مصر الرقمية، بضرورة توخى الحذر خلال تسجيل البيانات والحرص على دقة المعلومات التي يقوم المواطن بتسجيلها إلكترونيًا، خاصة فيما يتعلق بإضافة المواليد الجديدة أو استخراج البطاقات أو إضافة الزوجة المحرومة من الدعم وهى غير المقيدة على أي بطاقة تموين بأن يحق لزوجها بإضافتها إلى بطاقته بنفس شروط إضافة المواليد الجديدة، وأنه في حال إثبات أي تزوير في أي بيان من بيانات البطاقة سوف يتم إلغاء البطاقة نهائيا وأيضا المساءلة القانونية بالإدلاء ببيانات خاطئة في مستندات رسمية.