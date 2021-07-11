زعيم «اغلبية النواب»: لا توجد مشكلات في تنفيذ عقوبة التحرش والأزمة في آليات الوعى

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قال النائب اشرف رشاد زعيم الأغلبية بمجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الاحد، إن مشكلة جريمة التحرش ليست في غياب آليات التنفيذ كما قال عدد من النواب وانما في آليات الوعى. وأضاف اثناء مناقشة تعديلات قانون العقوبات لتغليظ عقوبة الترحش :«لا اعتقد ان شخص يذهب إلى قسم الشرطة ويتم رفض تحرير محضر له في واقعة تحرش، كام ان مباحث الانترنت تقوم بدروها ىف هذا الامر وتتبع المتحرشين على الانترنت، ولكن التقصير في آليات وعى نتحمل جميعا مسؤوليتها بنشر الوعى في دوائرنا والتعريف بأهمية الإبلاغ عن هذه الجرائم».

و تابع: الحالات التي يتم نشرها على السوشيال ميديا يتم التعامل معها ويتم اتخاذ الإجراءات حتى لو لم يقم صاحبها بالابلاغ وتسبب بعض هذه القضايا تسببت في تغيير قوانين داخل مجلس النواب «.

بدا مجلس النواب اليوم مناقشة تعديلات قانون العقوبات لتغليظ عقوبة التحرش، وقال النائب إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية خلال استعراض تقرير اللجنة عن تعديلات التحرش، إن التحرش يعد انتهاك لحرية الشخص ومساحته الخاصة الآمنة، ويمثل شكلاً من أشكال العنف من خلال سلوكيات وتصرفات، سواءً أكانت واضحة مباشرة أم ضمنية إيحائية تحمل مضموناً جنسياً